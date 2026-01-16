Tokenize hisse senedi pazarında Kraken ve Bitget öne çıkıyor

RWA.xyz verilerine göre, zincir üstü halka açık hisse senetlerinin toplam değeri 850 milyon dolara yaklaşırken aylık işlem hacmi 2,4 milyar doları aşıyor ve 155.000'den fazla kullanıcı bu varlıkları elinde tutuyor. 2025'in ikinci yarısında hız kazanan bu pazarda aktivitenin büyük bölümü iki platforma yoğunlaşmış durumda. Kraken'in xStocks'u ve Ondo altyapısını kullanan Bitget.

KRAKEN İLK HAMLEYİ YAPTI

Kraken, geniş kapsamlı bir tokenize hisse senedi ürünü sunan ilk büyük borsalardan biri oldu. Backed iş birliğiyle geçen yıl Haziran'da kullanıma sunulan xStocks, kullanıcılara ABD hisse senetleri ve ETF'lerin tokenize versiyonlarını uzatılmış işlem saatleri ve kesirli mülkiyetle sunuyor.

Borsanın Ekim sonunda paylaştığı verilere göre xStocks platformunda 5 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleşti ve 1 milyar dolarlık zincir üstü işlem kaydedildi. Platform 37.000'i aşkın benzersiz kullanıcıya ulaştı. Ürün ABD'li kullanıcılara menkul kıymet düzenlemeleri nedeniyle kapalı olsa da Kraken, pazarda erken ve güçlü bir konum elde etti.

Dune verilerine göre Kraken, 2026 başından bu yana işlem gören tokenize hisse değerinin ortalama yüzde 55'ini elinde tutuyor. Bu oran, Bitget'in Ondo ortaklığıyla Eylül başında pazara girmesinden önce yaklaşık yüzde 97 seviyesindeydi.

BİTGET VE ONDO'NUN YÜKSELIŞI

Bitget farklı bir strateji izledi ve Ondo Finance ile ortaklık kurarak Ondo'nun Global Markets platformu üzerinden ihraç edilen tokenize hisse senetleri ve ETF'leri listelemeye başladı. Dune ve Lookonchain verilerine göre borsanın kümülatif işlem hacmi 1 milyar dolara yaklaştı. Kasım ayında Bitget, Ondo tarafından ihraç edilen tokenize hisse senetlerindeki küresel işlem hacminin yaklaşık %89'unu tek başına gerçekleştirdi.

İhraç tarafında ise Ondo, zincir üstü tüm tokenize halka açık hisse senetleri arasında toplam arz açısından xStocks'u geride bırakarak en büyük pay sahibi konumuna yükseldi.