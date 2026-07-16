Tokenize hisse senetlerinin piyasa değeri 2 milyar doları aştı

Sektör verilerine göre en büyük paya yüzde 34 ile Ethereum ağı sahip oldu. Onu yüzde 30 ile BNB Chain ve yüzde 23 ile Solana ağı izledi. En büyük artış, 507 milyon dolarlık tokenize hisseyle Kraken borsasının xStocks ürününden ve 334 milyon dolarla Binance'in bStocks ürününden geldi. Ondo Finance ise 955 milyon dolarlık zincir üstü hisseyle en büyük tokenize hisse ihraççısı olmayı sürdürdü.

Giderek daha fazla kripto platformu geleneksel yatırım ürünlerini blok zincirine taşıyor ve çoğu durumda bu varlıkları ABD dışındaki yatırımcılara açıyor. Tokenize hisseler ayrıca yatırımcılara pay bazlı sahiplik ve kesintisiz işlem imkânı sunuyor.

BİNANCE 7.000 ABD HİSSESİNDE SIFIR KOMİSYON AÇTI

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, çok varlıklı bir platform olma stratejisi kapsamında 1 Haziran'da uygun kullanıcılar için 7.000'den fazla ABD tokenize hissesinde sıfır komisyonlu işlem başlattı. Coinbase, Aralık 2025'te haftada beş gün kesintisiz komisyonsuz ABD hisse ve ETF işlemini devreye almıştı. Nisanda kripto borsası Bitget, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arz öncesi aşamasına bağlı bir ürün sundu. Viyana merkezli Bitpanda ise ocak ayında ürün yelpazesini yaklaşık 10 bin hisse ve borsa yatırım fonuna genişletme planını paylaşmıştı.

Kraken, Nisan 2025'te xStocks üzerinden 11 bin ABD hissesi ve borsa yatırım fonuna erişimi açan ilk büyük kripto platformlarından biri olmuştu. xStocks'un kümülatif işlem hacmi, lansmanından sonraki yaklaşık sekiz ayda 25 milyar doları aştı.

TOKENİZE VARLIKLARDA HİSSELERİN PAYI YÜZDE 5,5

Tokenize gerçek dünya varlıkları piyasası, 2025 başından Haziran 2026'ya kadar yüzde 589 büyüdü ve büyümenin başını devlet tahvilleri ile para piyasası fonları çekti. Tokenize kıymetli madenler de bu dönemde yüzde 39 artışla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık değer topladı.

Buna karşın hisseler, daha geniş tokenize varlık piyasasının küçük bir bölümünü oluşturuyor. Hisse senetleri, 34 milyar dolarlık tokenize varlık piyasasının yalnızca yaklaşık yüzde 5,5'ine denk geliyor. Sektör verilerine göre yaklaşık 15 milyar dolarlık tokenize ABD Hazine tahvili, yüzde 44 payla en büyük bölümü oluşturuyor. Onu yüzde 13 payla 4,5 milyar dolarlık tokenize emtia izliyor.