Trump etkisiyle ABD\'de kripto pazarı canlanıyor

Kripto Para

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle ABD'de kripto para sektöründe yaşanan canlanmayı ve şirketin iş pozisyonlarının yüzde 75'inin artık ABD merkezli olduğunu duyurdu. Şirket, Trump yönetimi altında ABD'de önceki dönemlere kıyasla daha fazla anlaşma imzalarken, kripto piyasası da büyük bir yükseliş yaşadı.

ABD, Trump'ın Yeniden Seçilmesiyle Kripto Merkezi Haline Geliyor

Ripple'ın üst düzey yöneticisi Brad Garlinghouse, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından şirketin istihdam politikasında önemli bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Şirketin iş pozisyonlarının dörtte üçünün artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaştığını belirten Garlinghouse, bu gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Garlinghouse açıklamasında, "Trump faktörünün kripto dünyasına getirdiği canlılık, hem seçim kampanyası sürecinde hem de göreve başladığı ilk günlerde izlediği politikalarla kendini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Şirketin geçmiş dönemde, özellikle Gary Gensler'in SEC başkanlığı sırasında, yasal engellemeler sebebiyle çalışan alımlarını yurt dışına kaydırdığını hatırlatan Garlinghouse, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden bu yana geçen altı haftalık sürede, önceki altı aylık döneme kıyasla daha fazla iş anlaşmasına imza attıklarını vurguladı.

Garlinghouse ayrıca, "Bu yeni dönem, Ripple için geçmişteki zorlukların ardından çok anlamlı bir başlangıç oldu. İyimserliğimiz hem yerinde hem de haklı sebeplere dayanıyor." dedi. XRP'nin değeri de bu süreçte dikkat çekici bir artış gösterdi. Kripto para birimi, 0,55 dolar seviyesinden 2,41 dolara yükselerek yüzde 330'luk bir değer artışı kaydetti.

Trump'ın Amerika'yı "kripto merkezi" yapma ve ulusal kripto rezervi oluşturma vaatlerine rağmen, eski BitMEX CEO'su Arthur Hayes temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Hayes, bu kapsamlı dönüşümlerin kısa vadede gerçekleştirilmesinin zorluğuna dikkat çekerek, böyle bir durumun kripto piyasalarında sert düşüşlere yol açabileceği uyarısında bulundu.