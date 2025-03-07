Trump'ın Bitcoin hamlesi hayata geçti: ABD artık kendi kripto hazinesini kuruyor - Son Dakika
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Trump'ın Bitcoin hamlesi hayata geçti: ABD artık kendi kripto hazinesini kuruyor

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ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin el koyduğu Bitcoin ve diğer kripto paralarla beslenecek Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturulması için kararname imzaladı. Beyaz Saray kripto çarı David Sacks, rezervin kripto para birimi için dijital bir Fort Knox olacağını ve satılmayacağını açıkladı.

07.03.2025 09:55
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto para dünyasında yankı uyandıracak tarihi bir adım attı. Başkan Trump, federal hükümetin sahip olduğu ve cezai işlemlerle el konulan Bitcoin ve diğer kripto paralarla beslenecek bir Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Bu hamle, ABD'nin kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi ve dijital varlıkların yönetimini sistematik hale getirmeyi amaçlıyor.

Donald Trump, Bitcoin Rezervi İle Dijital Varlık Yönetimini Güçlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimlerinin ülke ekonomisi için önemini vurgulayan tarihi bir adım attı. Trump, hem "Stratejik Bitcoin Rezervi" hem de "Dijital Varlık Stoku" oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Bu hamle, federal hükümetin ceza davalarında el konulan kripto paraların kullanımına yönelik yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Beyaz Saray'ın yapay zeka ve kripto çarı olarak görev yapan David Sacks, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç dakika önce Başkan Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturmak için bir İcra Emri imzaladı" diyerek gelişmeyi duyurdu. Sacks, rezervin federal hükümetin sahip olduğu ve cezai ya da sivil varlıklara el koyma işlemlerinin bir parçası olarak ele geçirilen Bitcoin ile finanse edileceğini belirtti.

Beyaz Saray'ın 6 Mart tarihli bilgi notunda, kararname ile aynı zamanda Bitcoin dışındaki kripto para birimlerinden oluşacak bir "ABD Dijital Varlık Stoku" kurulacağı bildirildi. Bloomberg, daha önce Trump'ın 7 Mart'taki Beyaz Saray Kripto Zirvesi sırasında böyle bir kararname imzalamasının beklendiğini ve devlete ait kriptoyla başlangıç yapılabileceğini aktarmıştı.

Sacks, oluşturulacak Bitcoin rezervini "kripto para birimi için dijital bir Fort Knox" olarak tanımlarken, ABD'nin rezerve konulan hiçbir Bitcoin'i satmayacağının altını çizdi. "Bir değer deposu olarak muhafaza edilecek" açıklamasında bulundu.

Kararname kapsamında Hazine Bakanlığı'nın sahip olduğu Bitcoin'in rezervi besleyeceği ve diğer federal kurumların ellerindeki Bitcoin'i rezerve aktarmak için yasal yetkilerini değerlendirecekleri belirtildi. Hazine ve Ticaret bakanlarının rezerv için daha fazla Bitcoin satın almak üzere "bütçeden bağımsız stratejiler" geliştirecekleri, bu stratejilerin Amerikan vergi mükelleflerine ek bir maliyet getirmeyeceği vurgulandı.

Dijital varlık stokunun amacı ise "Hazine Bakanlığı altında hükümetin dijital varlıklarının sorumlu bir şekilde yönetilmesi" olarak açıklandı. Sacks, hükümetin el koyma işlemleri dışında stok için ek kripto para satın almayacağını ve Hazine Bakanı'nın stoktan "potansiyel satışlar da dahil olmak üzere sorumlu yönetim için stratejiler belirleyebileceğini" ifade etti.

Trump, birkaç gün önce Truth Social platformunda kripto rezervinin XRP, Solana ve Cardano'yu içereceğini paylaşmıştı. Daha sonra Ether ve Bitcoin'in rezervin "kalbi" olacağını açıklamıştı. Ancak Arkham Intelligence verilerine göre, ABD hükümetinin kontrolü altındaki 18,28 milyar dolar değerindeki kripto arasında XRP, SOL ya da ADA bulunmuyor. Hükümetin en büyük kripto varlığı 17,87 milyar dolar değerindeki 198.109 Bitcoin. ETH varlıkları 119 milyon dolar değerinde ve 122 milyon dolar değerindeki stablecoin Tether, üçüncü en büyük varlık konumunda.

Trump\'ın Bitcoin hamlesi hayata geçti: ABD artık kendi kripto hazinesini kuruyor
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