Trump-İran gerilimi Bitcoin fiyatını aşağı çekti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü. Suçlama sonrası yükselen jeopolitik belirsizlikle Bitcoin, 78 bin dolar seviyesinden 75 bin 500 dolara geriledi. İran ise karşı suçlamayla ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

Trump, İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Açıklama, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ateş açtığına dair raporların ardından geldi.

Durumu "ciddi ihlal" olarak tanımlayan Trump, müzakerelerin sonuç vermemesi halinde adım atılabileceği uyarısında bulundu. Çözüm arayışına atıfta bulunan Başkan, "Şu ya da bu şekilde gerçekleşecek." ifadesini kullandı. Aynı açıklamada görüşmelerin sürdüğü ve 22 Nisan'da dolan ateşkes süresi öncesinde anlaşmaya varılabileceği de paylaşıldı.

TAHRAN'DAN ABD'YE KARŞI SUÇLAMA

İran tarafı, suçlamaları reddetti ve ABD'yi anlaşma ihlaliyle suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin eylemlerinin ateşkes koşullarına aykırı olduğunu belirtti.

Sözcü, açıklamasında liman ablukasının "uluslararası hukuka aykırı bir uygulama" olduğunu belirtti. Açıklamada Birleşmiş Milletler Şartı'ndaki hükümlere de atıfta bulunuldu.

İran'ın açıklamasında mevcut durum, tek taraflı bir ihlal yerine iki taraflı gerilim tırmanması olarak değerlendirildi. Karşılıklı suçlamalar ateşkesin durumu konusundaki belirsizliği artırdı.

BİTCOİN 75 BİN 500 DOLARA GERİLEDİ

Yenilenen gerilime ilişkin raporların gündeme gelmesiyle düşüş ivmelendi. Piyasa verilerine göre Bitcoin, müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair ilk haberlerin ardından önce 78 bin doların üzerine çıkmıştı. İki taraftan gelen çelişkili güncellemeler yönü aşağıya çevirdi.

Kripto para piyasası aynı dönemde genel olarak oynaklığa sahne oldu. Yatırımcıların pozisyonlarını güncellediği piyasada Bitcoin fiyatı son seanslarda dar bir bantta hareket etti. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken piyasa katılımcıları ateşkesle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:28:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.