Trump: Kripto kazancımda hiçbir sorun yok - Son Dakika
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Trump: Kripto kazancımda hiçbir sorun yok

Trump: Kripto kazancımda hiçbir sorun yok
04.07.2026 14:41
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ABD Başkanı Donald Trump, görevdeyken kripto girişimlerinden elde ettiği 1,4 milyar dolarlık gelirde "hiçbir sorun" bulunmadığını söyledi. Açıklama, resmi mali beyanının bu geliri ortaya koyması ve çıkar çatışması eleştirilerinin artmasının ardından geldi.

Trump, katıldığı bir televizyon söyleşisinde, başkan olarak kripto yatırımlarından kazanç sağlamasında "hiçbir yasa dışılık" ve "hiçbir sorun" olmadığını savundu. Yatırımlarından başkalarının sorumlu olduğunu, "kim olduklarını bile bilmediğini" öne süren Trump, başkanlığındaki çıkar çatışması sorularını doğrudan yanıtlamadı.

Trump'ın sözleri, ABD Hükümet Etiği Ofisinin (OGE) 2025 mali beyanını yayımlamasının ardından geldi. Belgeye göre başkan, iş ve yatırımlarından 2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Bunun yaklaşık 1,4 milyar doları memecoini ve ailesinin platformu World Liberty Financial gibi kripto projelerine bağlıydı. Bazı sivil toplum örgütleri bu yatırımları, başkanın Dijital Varlık Piyasası Açıklığı (CLARITY) Yasası gibi düzenlemeleri etkilemesine olanak tanıyan bir "vurgun" olarak niteledi.

BİTCOİN'İ ÖNCE DOLANDIRICILIK İLAN ETMİŞTİ

Trump, ilk başkanlık döneminin ardından Bitcoin'i bir "dolandırıcılık" olarak nitelemişti. Ancak 2024 seçimleri öncesinde kripto sektörünün önde gelen isimlerine, bu arada Gemini'nin kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss ile madencilik şirketleri ve borsaların yöneticilerine yakınlaştı. O günden bu yana kendi memecoini Official Trump'ı (TRUMP) çıkardı. Ailesi de World Liberty ve American Bitcoin girişimlerinde yer aldı.

MEMECOİN 636 MİLYON DOLAR GETİRDİ

Kripto kaynaklı 1,4 milyar doların dağılımına göre Trump'ın memecoini yaklaşık 636 milyon dolar, World Liberty satışları ise yaklaşık 588 milyon dolar getirdi. Bir stablecoin girişimindeki hisseden 197 milyon dolar elde edildi.

KRİPTO SEKTÖRÜ SEÇİME 189 MİLYON DOLAR AKITTI

Dijital varlık şirketleri 2024'te "kripto yanlısı" gördükleri Kongre adaylarını desteklemek için 170 milyon dolar harcamıştı. Siyasi aksiyon komiteleri (PAC) ve kuruluşlar aynı yöntemi 2026 için de benimsemiş görünüyor. Tüketici savunuculuğu grubu Public Citizen'a göre kripto sektörüne bağlı şirket ve isimler, haziran itibarıyla bu yılki seçim döngüsüne 189 milyon dolar katkı yaptı. Bu tutar, kripto, yapay zeka, büyük teknoloji ve çevrim içi bahis şirketlerinin politikacıları desteklemek ya da onlara karşı çıkmak için harcadığı 294 milyon doların büyük bölümünü oluşturdu.

Trump'ın görev süresi Ocak 2029'da doluyor. Ancak 2026 yarışlarında ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye için mücadele edilecek.

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Son Dakika Kripto Para Trump: Kripto kazancımda hiçbir sorun yok - Son Dakika

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