Trump Media & Technology Group, Bitcoin (BTC) teminatlı dönüştürülebilir tahvillerinin 100 milyon dolarlık kısmını salı günü nominal değerinin altında bir fiyatla geri aldı. Geri alım şirketin kasasındaki nakitle yapıldı ve kalan tahvil tutarı yaklaşık 883,5 milyon dolara indi.

Tahvil sahipleri, vadesi 2028'de dolacak tahvilleri 30 Kasım'da tam değerinden nakde çevirebiliyor. Hisse 4 dolar civarında işlem görürken dönüşüm fiyatı 34,72 dolar olduğu için tahvillerin hisseye çevrilmesi yatırımcılar için pek anlamlı görünmüyor.

ŞİRKETİN ELİNDE 15 BİN 649 BİTCOİN VAR

Şirketin üçüncü çeyrek bildirimine göre 30 Eylül itibarıyla elinde 15 bin 649 Bitcoin bulunuyordu. Varlıklar değişmediyse bu Bitcoin'lerin değeri eylül sonundaki 1,31 milyar dolardan bugünkü fiyatla yaklaşık 968 milyon dolara geriledi.

Trump Media'nın 30 Eylül'de 393 milyon dolar nakit ve kısa vadeli yatırımı vardı. Buna 31 milyon dolarlık kısıtlı nakit ekleniyor. Şirket o tarihten bu yana geri alım ve TAE Technologies ile planlanan birleşme için nakit harcadı, 7 Ekim'de de 100 milyon dolar daha borçlandı.

TRÖSTÜN PAYI 460 MİLYON DOLAR

Şirketin geçici CEO'su Kevin McGurn, "Sermaye yapımızı ek hisse ihraç etmeden, mevcut nakit ve krediyle düzeltmeyi planlıyoruz." dedi. McGurn, 9 Kasım'daki bilanço toplantısında da getiri stratejisini sürdürmek için Bitcoin'lerinin olabildiğince çoğunu korumak istediklerini söylemişti.

Yeni hisse ihracı, şirketin yaklaşık yüzde 41'ine sahip olan ABD Başkanı Donald Trump'ın tröstü dahil mevcut ortakların payını sulandırır. Tröstün elindeki 114,75 milyon hissenin değeri yaklaşık 460 milyon dolar ediyor.

Buna karşılık şirketin çeyrek bildiriminde, diğer kaynaklar yetmezse geri alımları finanse etmek için "Bitcoin'imizi ya da diğer dijital varlıklarımızı satmamız" gerekebileceği uyarısı yer alıyor. Tahvil sahiplerinin nakit talep edebileceği 30 Kasım'a 10 gün kaldı.

Zincir üstü verilere göre 5 Kasım'da tahvil teminatı olarak işaretli cüzdanlardan yaklaşık 4259 Bitcoin, bir kripto para borsasıyla ilişkili adrese taşındı. Transfer, Bitcoin'lerin satıldığını göstermiyor.