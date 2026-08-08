Trump milyarlık kripto planından vazgeçti: Gerekçesi şaşırttı - Son Dakika
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Trump milyarlık kripto planından vazgeçti: Gerekçesi şaşırttı

Trump milyarlık kripto planından vazgeçti: Gerekçesi şaşırttı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media, kripto alanındaki iki projesinden vazgeçti. Şirket, milyarlarca dolarlık CRO hazine planını ve Truth Social'a planlanan tahmin piyasası entegrasyonunu iptal etti. Trump Media, bundan sonra medya faaliyetlerine ve bir füzyon enerjisi şirketiyle planlanan birleşmeye odaklanacak.

Trump Media (DJT), özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) Yorkville Acquisition ve projedeki kripto borsası ortağı, halka açık bir CRO hazine şirketi kurma planından karşılıklı olarak vazgeçti. Trump Media Group CRO Strategy adı verilen girişim, Cronos ağının yerel tokeni CRO'yu biriktirecek ve bu varlıkları stake ederek ek getiri sağlayacaktı. Taraflar, kararın gerekçesi olarak "mevcut piyasa koşulları ile değişen iş ve paydaş öncelikleri" ifadesini kullandı. Eylül 2025'te 6,4 milyar dolarlık bir destekle duyurulan plan kapsamında Trump Media, 105 milyon dolarlık CRO satın almıştı. Haberin ardından CRO yüzde 5'e kadar değer kaybetti.

Şirketler, ayrı bir ortaklığı da sonlandırdı. Bu anlaşma kapsamında söz konusu borsa, Yorkville America'nın planladığı bazı borsa yatırım fonlarına (ETF) hizmet verecekti. Trump Media ayrıca aynı borsanın altyapısını kullanacak ve Truth Social'a doğrudan entegre edilecek Truth Predict adlı tahmin piyasası projesini de rafa kaldırdı. Buna karşın Truth.Fi markasıyla geçen yıl piyasaya sürülen ETF'ler yoluna devam edecek. Yorkville America'nın mevcut ve gelecekteki ETF planlarında ise değişiklik olmayacak.

KRİPTO HAZİNE PİYASASINDA REKABET ARTTI

Geri çekilme, dijital varlık hazine şirketleri piyasasının doygunluğa ulaştığı bir döneme denk geldi. Şirketin geçici İcra Kurulu Başkanı Kevin McGurn, kararın düzenleyici kaygılardan çok "rekabet dinamikleri" nedeniyle alındığını söyledi. McGurn'a göre Trump Media artık dikkatini medya, veri lisanslama ve füzyon enerjisi şirketi TAE ile planlanan birleşmeye yöneltiyor. Şirket, bu anlaşmayı 2026 sonundan önce tamamlamayı umuyor. Geçen yıl birçok şirket, bilançosuna Bitcoin ve diğer kripto paraları ekleyen Strategy'nin izinden giderek dijital varlık hazinesi modelini benimsedi. Ancak ekimden bu yana yaşanan fiyat düşüşü, bu modeli benimseyen birçok şirketin hisselerine zarar verdi.

TRUMP MEDIA'NIN BİTCOİN VARLIĞI SÜRÜYOR

Trump Media, kripto ortaklıklarından geri çekilse de Bitcoin'i bilançosunda tutmayı sürdürüyor. Şirket, ikinci çeyrek sonunda 9.542 Bitcoin elinde bulunduruyordu. Bu hafta yaklaşık 165 milyon dolar değerindeki 2.628 Bitcoin'i ortaklık kurduğu kripto borsasıyla ilişkili adreslere aktardı. Şirket sözcüsü, söz konusu Bitcoin'in transfer edildiğini ancak satılmadığını belirtti. Trump Media'nın 600 milyon doları aşan Bitcoin varlığı, şirketi halka açık şirketlerin Bitcoin hazinesi sıralamasında 14. sıraya taşıyor.

Geri adım, CLARITY Yasası'nın Washington'da Trump ailesinin kripto girişimleri üzerindeki etik ve çıkar çatışması tartışmaları nedeniyle tıkandığı bir döneme rastladı. Trump bir memecoin çıkardı. Ailesi de World Liberty Financial adlı kripto projesini destekledi.

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