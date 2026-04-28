Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump tahmin piyasaları konusunda geri adım attı

28.04.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, tahmin piyasaları konusundaki tutumunu yalnızca birkaç gün içinde yumuşattı. Cuma günü konuyla ilgili "mutlu değilim" diyen Trump, pazar günü Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken farklı bir çizgiye geçti.

"Bilmiyorum. Bunu seven çok zeki insanlar tanıyorum. Anlaşamıyoruz, ama onlar bunu seviyor" diyen Trump, "Pek çok başka ülke bunu yapıyor. Onlar yaparken biz yapmıyorsak geride kalırız" diye ekledi.

Trump'ın pazar günündeki açıklamaları, perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilerin İran savaşıyla bağlantılı olaylar üzerine yapılan bahisler hakkındaki sorusuna verdiği yanıtın hemen ardından geldi. Başkan o gün "Tüm dünya maalesef bir tür kumarhaneye dönüştü" diyerek tahmin piyasalarını hiçbir zaman desteklemediğini ancak "olduğu gibi kabul etmek" gerektiğini söylemişti.

TRUMP: "BUNU SEVEN ÇOK İNSAN TANIYORUM, GERİDE KALAMAYIZ"

Tahmin piyasası platformları Polymarket ve Kalshi, mart ayında birlikte 23,6 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaştı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ağustos ayında Polymarket'a yatırım yaptı ve şirketin danışma kuruluna katıldı. Ocak 2025'te ise rakip platform Kalshi'ye de danışman oldu.

Trump, göreve başlarken Trump Media'daki hisselerini, Trump Jr.'ın tek mütevelli olduğu bir vakfa devretti. Buna karşın Trump Media, ekim ayında bayrak sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden Crypto.com ortaklığıyla tahmin piyasaları başlatacağını duyurmuştu.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:21:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.