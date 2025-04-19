Trump ve Powell gerilimi kripto para piyasalarını etkileyebilir

Trump yönetiminin faiz oranlarını düşürme konusundaki ısrarı ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) başkanı Powell'a yönelik eleştirileri, finansal piyasalarda endişeye neden oluyor. Senatör Rick Scott da Trump'ın çağrılarına destek vererek Fed'de "temizlik" yapılması gerektiğini savundu. Düşük faiz oranları kripto para birimleri dahil riskli varlıklar için olumlu bir katalizör görevi görebilir ve mevcut piyasa düşüşünü tersine çevirebilir.

Powell'ın Görevden Alınması Piyasaları Çökertebilir

ABD Senatörü Elizabeth Warren, Fed'in siyasi müdahalelerden uzak durmasının önemini vurguladı. Massachusetts Senatörü, Başkan'ın Powell'ı görevden alma konusunda yasal yetkisi olmadığını açıkladı. Warren, böyle bir hamlenin ABD'nin finansal altyapısını zayıflatacağını ekledi.

Warren, "Eğer Başkan Powell, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kovulabilirse, bu piyasaları çökertecektir." dedi. Bu durumun ABD'yi "iki kuruşluk diktatörlükten" farksız kılacağını belirtti.

Başkan Trump, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusundaki çekingenliğini gerekçe göstererek defalarca görevden alınmasını istedi. Düşük faiz oranları genellikle kripto para birimleri dahil riskli varlıkların fiyatları için olumlu bir etken olarak görülüyor.

Trump, 17 Nisan'da Truth Social'da yayınladığı gönderide Powell'ı faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirdi. Bu açıklama, Trump'ın tehditlerine yönelik spekülasyonları alevlendirdi.

Piyasa analisti Anthony Pompliano, Trump'ın daha düşük faiz oranları elde etmek amacıyla kasıtlı olarak finansal piyasaları çökerteceğini tahmin etti. 10 yıllık ABD Hazine Bonosu getirisi son dönemde yüzde 4,3'e yükseldi.