Trump\'ın Bitcoin rezervi için kritik eşik aşıldı

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, H.R. 8957 numaralı tasarıyı 16 Eylül'de 21'e karşı 28 oyla kabul etti. Oylamaya katılan Cumhuriyetçilerin tamamı destek verirken Demokrat üyeler karşı çıktı.

Tasarı, Trump'ın Mart 2025'te başkanlık kararnamesiyle oluşturduğu Stratejik Bitcoin Rezervi'ne yasal dayanak kazandırmayı hedefliyor. Bitcoin rezervi ile diğer kripto varlıklar için ayrı tutulacak stokun Hazine Bakanlığı bünyesinde yönetilmesi planlanıyor.

REZERVDEKİ BİTCOİN'LER 20 YIL TUTULACAK

Düzenleme yasalaşırsa rezerve aktarılan Bitcoin'ler en az 20 yıl boyunca satılamayacak, takas edilemeyecek veya teminat olarak kullanılamayacak. Böylece federal kurumların elindeki Bitcoin'lerin kısa vadeli satışlar yerine uzun süreli saklamaya yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Tasarıyı sunan Temsilciler Meclisi üyesi Nicholas Begich, federal Bitcoin varlıklarının farklı kurumlarda dağınık biçimde tutulmasının saklama, siber güvenlik ve kayıt sorunları yarattığını savunuyor. Önerilen yapı, bu varlıkların yönetimini ortak bir çerçevede toplamayı amaçlıyor.

Komiteden geçen metin, hükümete doğrudan yeni Bitcoin satın alma yetkisi vermiyor. Bunun yerine bütçeye ek yük getirmeden rezervi büyütebilecek yöntemlerin incelenmesini öngörüyor. Dolayısıyla komite onayı, ABD'nin piyasadan Bitcoin alımına başladığı anlamına da gelmiyor.

TASARININ ÖNÜNDE İKİ KONGRE AŞAMASI VAR

Komite kararı, tasarının Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna ilerlemesinin önünü açtı. Metnin yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayının ardından başkanın imzası gerekiyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki oy ayrışması, rezervin yasal statüsü konusunda komite düzeyinde uzlaşma sağlanamadığını gösterdi. Şimdilik aşılmış olan eşik komite onayıyla sınırlı kalırken Bitcoin'lerin saklama koşullarına ilişkin öneriler de henüz yürürlüğe girmedi.