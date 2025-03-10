Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı

Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı

Utah Senatosu, eyaletin kendi kripto rezervine sahip olmasını sağlayacak hükmü kaldırarak "Blockchain ve Dijital İnovasyon Değişiklikleri" başlıklı HB230 kripto yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, eyalet vatandaşlarının kripto ve Blockchain faaliyetlerini destekliyor. Şimdi dikkatler, benzer Bitcoin rezerv yasalarını değerlendiren Arizona ve Teksas'a çevrildi.

10.03.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Utah eyaleti, kripto dostu yasal çerçeve oluşturma çabasında önemli bir adım attı. Buna rağmen tasarının en iddialı hükmünden vazgeçme kararı alındı. Eyalet haznedarının belirli kamu fonlarının yüzde 5'ini piyasa değeri 500 milyar doları aşan kripto paralara yatırmasına izin verecek madde, nihai onaydan önce kaldırıldı. Tasarı cuma günü Senato'da 19-7-3 oylamasıyla kabul edildi ve şimdi Vali Spencer Cox'un imzasını bekliyor.

Utah Eyaleti Rezerv Maddesini Çıkararak Yasayı İlerletiyor

Utah'ın kripto yasa tasarısı HB230, "Blockchain ve Dijital İnovasyon Değişiklikleri" başlığıyla tanımlanan bu düzenleme, kripto paraların eyaletin yasal çerçevesine entegrasyonunu hedefliyor. Yasama sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı ve Utah'ı kendi kripto rezervine sahip ilk ABD eyaleti yapacak olan kilit hüküm çıkarıldı.

Başlangıçta yasa tasarısı, eyalet haznedarına belirli kamu fonlarının yüzde 5'ini piyasa değeri 500 milyar doları aşan kripto paralara yatırma yetkisi veriyordu. Bu kritere uyan tek kripto para birimi Bitcoin (BTC) oldu.

Rezerv maddesi kaldırılmış olsa da tasarı, kripto ekosistemini destekleyen ileriye dönük bir yapı oluşturuyor. Son biçiminde HB230, eyalet vatandaşlarının kriptolarını kendi gözetimlerinde tutmalarını, Bitcoin madenciliği yapmalarını, Blockchain düğümleri çalıştırmalarını ve müdahale olmaksızın stakinglerde yer almalarını garanti ediyor.

Rezerv maddesi kaldırılana kadar Utah, ABD eyaletleri arasında Bitcoin rezervi kurma yarışında öncü olarak değerlendiriliyordu. Bu hükmün iptal edilmesiyle dikkatler, Bitcoin Laws verilerine göre benzer Bitcoin rezerv yasalarının onaya en yakın olduğu Arizona ve Teksas'a yöneldi.

ABD genelinde 30'dan fazla eyalet, Bitcoin veya kripto rezervleriyle ilgili düzenlemeler önerdi. Bunlardan Montana, Kuzey Dakota, Wyoming, Güney Dakota ve Pensilvanya kesin olarak Bitcoin rezerv yasalarını reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Utah, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpek saldırısında mı öldü Rana’nın otopsi raporu çıktı Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:36 Köpek saldırısında mı öldü Rana’nın otopsi raporu çıktı Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:50:44. #7.11#
SON DAKİKA: Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.