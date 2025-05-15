Uzmanlar Ethereum rallisinin sırrını açıkladı

Kripto para piyasasında uzun süredir lider kripto para birimi Bitcoin ve diğer protokollerin ardında seyreden Ethereum, son dönemde dikkat çekici bir performans sergilemeye başladı. Araştırma şirketi Bernstein uzmanları, bu ani fiyat yükselişinin tesadüf olmadığını ve arkasında güçlü piyasa dinamiklerinin bulunduğunu belirtiyor.

Ethereum İki Ayda Yüzde 100 Değer Kazandı

Ethereum'un son dönemdeki yükselişinde birinci faktör olarak stablecoin ve menkul kıymet tokenizasyonundaki patlama gösteriliyor. Ödeme devi Stripe'ın stablecoin platformu Bridge'i 1,1 milyar dolara satın alması ve Meta'nın stablecoin girişimini yeniden canlandırma yorumları, altta yatan Blockchain ağlarına odağı geri getiriyor.

Analistlere göre, toplam stablecoin arzının yüzde 51'ini elinde bulunduran Ethereum, bu büyüme trendinin temel platform vekili olarak ortaya çıkıyor. BlackRock ve Franklin Templeton gibi geleneksel finans devleri de RWA.xyz'ye göre şu anda 22 milyar doların üzerinde değerlenen gerçek dünya varlığı tokenizasyon piyasasının benimsenmesini ilerletiyor.

İkinci olarak, karşıt görüştekilerin Katman 2'lerin ETH'ye değer katmasını sorgulamasına rağmen, Bernstein analistleri Coinbase tarafından kuluçkalanan Base gibi ağların geçen yıl yaklaşık 84 milyon dolar gelir elde etmesiyle, Ethereum Katman 2'lerinin kurumsal kripto altyapısında artan bir rol aldığını söyledi.

Robinhood'un yakın zamanda WonderFi'yi(Ethereum Katman 2'sini işletiyor) satın almasıyla, aracı kurumlar yakında kendi zincirlerinde tokenize edilmiş hisse senetleri sunabilir, diye savundular. Bu Katman 2'ler gas ve uzlaşma için ETH kullandığından, Ethereum talebini yönlendirmeye yardımcı oluyor ve onu kurumsal akıllı sözleşme kabulü için önde gelen bir platform olarak konumlandırıyor.

Son olarak, ETH'nin son dönemdeki üstün performansının üçüncü sürücüsü analistlerin görüşüne göre daha taktiksel. Son 12 ila 18 ay boyunca, kripto hedge fonları genellikle ETH'yi bir delta-nötr hedge olarak kullandı. Bitcoin ve Solana da uzun pozisyonda kalırken ETH'yi kısa pozisyonda tuttular. Ancak anlatı kurumsal Blockchain kabulüne ve stablecoin ödemelerine ve değer saklamanın ötesine kaydıkça, ETH'nin düşük performans gösteren rolü haklı çıkarılması zorlaşıyor.

Sonuç olarak, ETH ve diğer Bitcoin dışı varlıkların yeniden canlanması kripto borsaları ve aracı-satıcılar için iyi diye savundular, çünkü daha geniş bir kripto piyasası rallisi perakende yatırımcıları canlandırıyor, daha güçlü hacimler sağlıyor.