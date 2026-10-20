Visa kriptoyla ödemeyi kolaylaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Visa kriptoyla ödemeyi kolaylaştırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Visa kriptoyla ödemeyi kolaylaştırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Visa, kripto ödeme ağı Mesh ile dijital cüzdanlardaki bakiyeleri mağaza ve internet alışverişlerinde kullanılabilir hale getirmek için iş birliği yaptı. Plan, Visa'nın 175 milyondan fazla işyerini kapsayan ağına erişimi hedefliyor. Hizmetin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

Mesh'in duyurusuna göre, sisteme katılan cüzdan ve platformların kullanıcıları alışveriş öncesinde paralarını banka hesabına aktarmadan veya ayrı bir kripto kartına yükleme yapmadan ödeme yapabilecek. İşlemler, desteklenen uygulamalarda oluşturulacak Visa ödeme bilgileri üzerinden yürütülecek.

Kullanıcıların mağazalarda standart temassız ödeme terminallerinden, internette ise mevcut ödeme ekranlarından yararlanması planlanıyor. İşyerlerinin yeni cihaz alması veya ödeme kabul sistemini değiştirmesi gerekmeyecek.

DÖNÜŞÜMÜ MESH YÖNETECEK

Alışveriş tutarının hangi bakiyeden karşılanacağını ve para birimleri arasındaki dönüşümü Mesh yönetecek. Altyapı, desteklenen kripto para, stablecoin ve geleneksel para bakiyelerini birbirine bağlayacak. Stablecoinler, değeri dolar gibi bir varlığa bağlı tutulması amaçlanan kripto paraları ifade ediyor.

İşyerine ödeme, Visa'nın mevcut ağı üzerinden geleneksel para cinsinden ulaşacak. Böylece müşterinin kripto bakiyesini kullanması, satıcının doğrudan kripto para kabul etmesini gerektirmeyecek. Dönüşüm, kullanıcının alışveriş öncesinde ayrı bir işlem yapmasına gerek kalmadan ödeme sırasında gerçekleştirilecek.

Cüzdan sağlayıcıları hizmeti tek bir Mesh bağlantısıyla sunabilecek. Şirketler kendi kart programlarını kurup yönetmek zorunda kalmayacak. Mesh, sisteme katılımın yanı sıra müşteri kimlik doğrulama süreçlerini de üstlenecek.

VISA AĞINA ERİŞİM İÇİN TAKVİM BEKLENİYOR

Visa'nın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan işyeri ağı, ortaklığın ulaşmayı hedeflediği ölçeği oluşturuyor. Bu sayı, yeni hizmetin bütün ülkelerde ve tüm cüzdanlarda kullanıma açıldığı anlamına gelmiyor.

Mesh, ilk erişim kapsamını, desteklenen cihazları ve katılımcı platformları uygulama takvimi netleştikçe duyuracağını belirtiyor. Kullanıcıların hizmetten yararlanabilmesi, bakiyelerini tuttukları platformun sisteme dahil olmasına bağlı olacak.

Kripto ParaVisaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Görüntü Türkiye’den Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:19:53. #7.13#
SON DAKİKA: Visa kriptoyla ödemeyi kolaylaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei