Visa: 'Tüketici kriptoda güven arıyor' - Son Dakika
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Visa: 'Tüketici kriptoda güven arıyor'

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Visa: \'Tüketici kriptoda güven arıyor\'
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Ödeme devi Visa'nın araştırması, tüketicilerin stablecoin kullanmaya yönelmesinde güvenliğin önemini ortaya koydu. ABD'deki katılımcılar, banka düzeyinde koruma sağlandığı varsayıldığında bu dijital paraları uluslararası transferlerde kullanmaya daha sıcak bakıyor.

Visa'nın 23 Eylül'de yayımladığı Money Travels 2026 raporuna göre stablecoin kullanmaya istekli olduğunu belirten ABD'li katılımcıların oranı yüzde 36 oldu. Dolandırıcılığa karşı banka düzeyinde koruma ve mevduat sigortası sunulduğu varsayılan senaryoda bu oran yüzde 56'ya çıktı.

Sonuçlar, tüketicilerin farklı koşullar altında ne yapabileceklerine ilişkin yanıtlarını yansıtıyor. Visa, anketteki güvence senaryosunun varsayımsal olduğunu vurguladı. Stablecoinlerin bugün ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC) sağladığı mevduat sigortası kapsamında bulunmadığını belirtti.

Değerini dolar gibi bir varlığa bağlı tutmayı amaçlayan stablecoinler, para transferlerinde de kullanılabiliyor. Araştırmada ABD'li katılımcıların yüzde 56'sı bu dijital paraları daha önce hiç duymadığını söyledi. Kavramı bilenler arasında ise stablecoin fiyatlarının Bitcoin gibi dalgalandığını düşünenler bulunuyor.

HİZMETİ SUNAN KURULUŞA GÜVEN ÖNE ÇIKIYOR

Tüketicilerin tercihinde teknolojinin yanında hizmeti kimin sunduğu da etkili oluyor. Katılımcıların yüzde 64'ü, bir ödeme yöntemine duydukları güvenin kullanılan teknolojiden çok hizmet sağlayıcısına bağlı olduğunu belirtti.

Stablecoinlerin hâlihazırda hizmet aldıkları bir finans kuruluşu tarafından sunulması durumunda kullanmaya istekli olanların oranı yüzde 45'e yükseldi. Dijital para hizmetlerinde geleneksel bankalara güvenenlerin oranı yüzde 61, küresel ödeme ağlarına güvenenlerin oranı ise yüzde 60 oldu.

Uluslararası para transferlerinde dolandırıcılık kaygısı da dikkat çekti. ABD'li katılımcıların yüzde 36'sı bu tür transferlerle bağlantılı bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaştığını bildirdi. Yüzde 44'ü ise aile üyelerini taklit eden yapay zeka ürünü sahte içeriklerden endişe duyduğunu söyledi.

Morning Consult'un Visa adına yürüttüğü araştırmanın saha çalışması 24 Şubat-2 Mart 2026 arasında yapıldı. Toplam 20 pazardan 45 bin 445 kişinin katıldığı anketin ABD örneklemi 2 bin 192 yetişkinden oluştu. Katılımcılara soruları yanıtlamadan önce stablecoin dahil temel kavramların tanımları verildi.

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