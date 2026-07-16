Visa: "Yapay zeka çağında ticareti stablecoinler taşıyacak" - Son Dakika
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Visa: "Yapay zeka çağında ticareti stablecoinler taşıyacak"

Visa: "Yapay zeka çağında ticareti stablecoinler taşıyacak"
16.07.2026 15:00
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Ödeme devi Visa ve analiz şirketi Artemis, yapay zeka ajanlarının yürüttüğü ekonomide stablecoinlerin mikro ticareti nasıl mümkün kılacağını ele alan bir araştırma raporu yayımladı. Rapora göre mevcut kart ödeme altyapısı ağırlıklı olarak büyük tutarlı ticareti taşırken, dolar altı küçük ödemeleri stablecoinler üstlenecek.

Yayımlanan "Agentic Payments from the Ground Up" başlıklı rapor, yapay zeka ajanlarının işlemleri bağımsız biçimde başlatıp tamamladığı ajans ticaretinin yükselişini inceliyor. Raporun merkezindeki bulgu, stablecoinlerin ticaretin geleceğindeki rolüne ilişkin.

Rapora göre ajans ticareti başlıca iki kategoriye ayrılacak. Bunlardan makro ticaret, ajanların seyahat rezervasyonu ya da abonelik yönetimi gibi tüketici ölçeğindeki işlemleri insan adına yürütmesini kapsıyor. Mikro ticaret ise yazılım sistemleri arasında uygulama arayüzü çağrıları ya da hesaplama kaynakları gibi hizmetler için yapılan sık ve dolar altı ödemeleri içeriyor. Rapor, geleneksel kart altyapısının makro ticaret için uygun olmayı sürdürdüğünü ancak sabit ücretlerin dolar altı ödemeleri ekonomik olmaktan çıkardığını belirtti. Yeni blok zincirleri mutabakat maliyetini bir sentin küçük bir kısmına indirdiği için stablecoinler bu tür ödemelerde daha uygulanabilir bir seçenek haline geliyor.

VİSA KART VE STABLECOİNİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞINI ÖNGÖRÜYOR

Visa, meselenin kart ile stablecoin arasında bir tercihe inmeyeceğini, ikisinin de yer bulacağını belirtti. Şirkete göre kartlar bugünkü satıcı ağlarındaki büyük alımlara, stablecoinler ise makinelerin kendi arasındaki mikro ödemelere daha uygun düşüyor. Visa, ajans ticaretinin bir görevin farklı aşamalarında hem kart hem stablecoin altyapısını birleştiren hibrit bir akışı benimsemesini beklediğini söyledi.

Şirkete göre bu yakınlaşma şimdiden başladı. Kart temelli protokoller stablecoin desteği eklerken kripto temelli protokoller de geleneksel güven altyapısının unsurlarını içeriyor. Visa, iki kamp arasındaki çizginin çizilmesinin giderek zorlaştığını, ikisinin artık rakip olmaktan çok aynı sistemin parçaları gibi görünmeye başladığını yazdı. Şirket, hedefinin kart temelli güven ve yetkilendirmeyi makinelere özgü mutabakatla birlikte, ikisi arasında birlikte çalışabilirlik sağlayarak desteklemek olduğunu belirtti.

VİSA GÜVEN VE TERS İBRAZ SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Güven, ajans ticareti için kilit bir sorun olmayı sürdürüyor. Çünkü geleneksel ticaret, alımı yargı yetisi olan ve hukuki ile mali açıdan sorumlu tutulabilen bir insanın yaptığı varsayımına dayanıyor. Visa'ya göre mevcut yasal ve düzenleyici çerçeveler bu tür bir yetki devri düşünülerek yazılmadı ve konuya ilişkin açık emsaller henüz bulunmayabilir.

Rapora göre mevcut ters ibraz süreleri ve delil kuralları da insan hızındaki ticarete göre tasarlandı. Karmaşık ajan zincirlerinin saatte binlerce işlem yaptığı bir ortamda, itiraz edilen ödemelerin nasıl geri alınacağına dair yerleşik bir yöntem şimdilik yok. Visa ayrıca kısa süre önce Stripe, Mastercard, BlackRock ve Coinbase gibi şirketlerle birlikte, rezerv gelirinin büyük bölümünü paylaşan yeni stablecoin projesi Open USD'yi başlatmak için bir araya gelmişti.

Kripto Para, Yapay Zeka, Visa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Visa: 'Yapay zeka çağında ticareti stablecoinler taşıyacak' - Son Dakika

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