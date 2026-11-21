Bitcoin (BTC), ABD borsalarında teknoloji hisselerinin çöktüğü haftayı yüzde 13'ü aşan kayıpla geçirdi. Aynı hafta Nasdaq yüzde 10,02, S&P 500 yüzde 8,61, Dow Jones yüzde 8,02 değer kaybetti.

Satış haftanın son işlem gününde derinleşti. Nasdaq cuma günü yüzde 5,27 düşüşle 22 bin 620 puandan kapandı. ABD borsalarından yalnız o gün 2,5 trilyon dolar silindi.

NVİDİA'DA 2008'DEN BU YANA EN KÖTÜ HAFTA

Yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın hissesi haftayı yüzde 23 kayıpla kapattı, bu Ekim 2008'den bu yana en büyük haftalık düşüş oldu. Hisse cuma günü 126,64 dolarla 52 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Reuters'ın haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nvidia'nın muhasebesindeki olası sorunları inceliyor. SEC konuyu yorumlamadı. Jensen Huang'ın geçen hafta CEO'luktan ayrılmasından bu yana şirketin piyasa değerinden 975 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

BORSALARDAN 45 GÜNDE 8,9 TRİLYON DOLAR SİLİNDİ

S&P 500 ve Dow Jones rekor seviyelerinden yüzde 10 gerileyerek düzeltme bölgesine girdi, S&P 500 cuma günü 7000 puanın altını gördü. S&P 500'ün teknoloji sektörü ise zirvesinden yüzde 23 düşerek ayı piyasasına geçti.

Piyasadaki oynaklık beklentisini ölçen VIX endeksi 37,49'a kadar yükselerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD borsalarından son 45 günde 8,9 trilyon dolar silindi.

Satıştan kripto hisseleri de payını aldı. Yapay zeka alanına yönelen Bitcoin madencilerinden Hut 8 cuma günü yüzde 15'e yakın düşüş gördü, Core Scientific'in kaybı yüzde 13'ü aştı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,8 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 200 dolardan işlem görüyor.