WisdomTree, SEC onayıyla tokenize yatırım fonunda 7/24 işlem dönemini başlattı
25.02.2026 15:01
Varlık yönetim şirketi WisdomTree, SEC'ten aldığı özel muafiyet izniyle ABD'de tescilli bir tokenize yatırım fonunda 7/24 işlem ve anlık uzlaşma imkanı sunan ilk şirket oldu.

WisdomTree, Hazine Bonosu Para Piyasası Dijital Fonu (WTGXX) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) muafiyet izni aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte fon, 7/24 işlem ve anlık uzlaşma imkanı sunarak ABD'de tescilli bir tokenize yatırım fonunda bu özelliği sağlayan ilk ürün oldu.

WTGXX, kısa vadeli ABD Hazine bonoları ve diğer devlet tahvillerine yatırım yapan, Blockchain tabanlı açık uçlu bir yatırım fonu olarak faaliyet gösteriyor. Fon, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında düzenleniyor.

SEC MUAFİYET İZNİ VE DÜZENLEYICI SÜREÇ

WisdomTree, bu adımın koordineli düzenleyici onaylar gerektirdiğini belirterek birden fazla WisdomTree kuruluşunun SEC'ten muafiyet izni aldığını açıkladı. Ayrıca WisdomTree Securities, tescilli fon paylarının doğrudan alım satımını gerçekleştirmek üzere FINRA onayı da aldı. Muafiyet izni, SEC'in federal menkul kıymet yasalarının belirli hükümlerinden muaf tutma yetkisini ifade ediyor.

STABLECOIN İLE UZLAŞMA VE RWA BÜYÜKLÜĞÜ

Fon kapsamındaki uzlaşma işlemleri stablecoinler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. WisdomTree'nin stablecoin dönüşüm hizmeti, Circle'ın USDC'si ve PayPal'ın PYUSD'si gibi stablecoin'leri destekliyor.

WisdomTree, RWA.xyz verilerine göre çoklu zincir dağıtımları genelinde 772 milyon doların üzerinde tokenize varlığı temsil ediyor. Şirket geçen ay tokenize fon paketinin tamamını Solana ağında kullanıma sunmuştu.

