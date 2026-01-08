World Liberty Financial, ABD'de ulusal bankacılık lisansı için başvuru yaptı - Son Dakika
Kripto Para

World Liberty Financial, ABD'de ulusal bankacılık lisansı için başvuru yaptı

World Liberty Financial, ABD\'de ulusal bankacılık lisansı için başvuru yaptı
08.01.2026 22:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği DeFi protokolü, stablecoin operasyonları için özel amaçlı bir güven bankası kurmak üzere resmi başvurusunu sundu.

Trump ailesiyle bağlantılı merkeziyetsiz finans protokolü World Liberty Financial, ABD'de bankacılık lisansı almak için harekete geçti. Şirket, yaptığı açıklamada WLTC Holdings LLC'nin Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) başvurarak World Liberty Trust Company, National Association (WLTC) adlı bir ulusal güven bankası kurmak istediğini duyurdu. Planlanan banka, tamamen stablecoin operasyonlarına odaklanacak ve protokolün dolara endeksli stablecoini USD1'in ihracını üstlenecek.

KURUMSAL İLGİ VE REKABETİN ARTIĞI ALANDA YENİ BİR OYUNCU

OCC, Aralık ayında Circle, Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos'un federal lisans başvurularına koşullu onay vermişti. Coinbase ve Crypto.com da benzer başvurularda bulunan şirketler arasında yer alıyor.

World Liberty kurucu ortağı ve önerilen güven bankasının başkanı Zach Witkoff, gelişmeyle ilgili olarak "Bu başvuru, World Liberty Financial ekosisteminin evriminde yeni bir adımı temsil ediyor. USD1, tarihte ilk yılında en hızlı büyüyen stablecoin oldu." dedi. Witkoff sözlerine, "Kurumlar şimdiden USD1'i sınır ötesi ödemeler, takas ve hazine operasyonları için kullanıyor. Ulusal güven bankası lisansı, ihraç, saklama ve dönüştürme işlemlerini tek bir düzenlenmiş çatı altında birleştirmemize olanak tanıyacak." ifadeleriyle devam etti.

Yapılan açıklamaya göre WLTC, federal denetim altında Stablecoin ihracı ve itfası, fiat para giriş-çıkış hizmetleri ile saklama ve dönüştürme işlemleri olmak üzere üç hizmet sunmak istiyor.

Trump, geçtiğimiz Temmuz ayında ABD'de kripto alanında kapsamlı yasal çerçeve oluşturan ilk düzenleme olan GENIUS Act'ı (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) imzalamıştı. World Liberty ise Ekim 2024'te kurulmuş ve Başkan Trump ile üç oğlu Donald Jr., Eric ve Barron kurucu ortaklar arasında yer alıyor. Protokol, USD1 stablecoinini Mart 2025'te piyasaya sürdü.

USD1, düzenlenmiş mevduat kuruluşlarında tutulan ABD doları ve kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ile destekleniyor. Açıklamaya göre stablecoin, ilk yılında 3,3 milyar doların üzerinde dolaşıma ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para World Liberty Financial, ABD'de ulusal bankacılık lisansı için başvuru yaptı - Son Dakika

World Liberty Financial, ABD'de ulusal bankacılık lisansı için başvuru yaptı
