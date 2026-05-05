World Liberty Financial Justin Sun'a hakaret davası açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

World Liberty Financial Justin Sun'a hakaret davası açtı

World Liberty Financial Justin Sun\'a hakaret davası açtı
05.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ailesiyle bağlantılı kripto platformu World Liberty Financial, Tron kurucusu Justin Sun'a karşı Florida'da hakaret davası açtı. Dava, platformun en büyük yatırımcılarından biri olan Sun ile arasındaki hukuki çatışmayı derinleştirdi.

Miami-Dade İlçesi'ndeki mahkemeye pazartesi günü sunulan dava dilekçesinde Sun'ın World Liberty hakkında kamuoyuna yanlış açıklamalar yaptığı ve WLFI token satış koşullarını ihlal ettiği ileri sürüldü. Dilekçeye göre Sun, yasak token transferleri gerçekleştirdi, WLFI tokenini açığa sattı ve başkaları adına alım yaptı.

World Liberty Financial'ın avukatı Tom Clare, "Justin Sun iyi niyet yerine World Liberty'yi kamuoyu önünde defalarca ve milyonlarca takipçisine karşı karalamayı tercih etti." dedi. Clare, davanın token sahiplerini ve çalışanları korumaya yönelik "son çare" olduğunu ekledi.

Sun iddiaları reddetti. Sun X hesabından yaptığı paylaşımda davayı "asılsız bir halkla ilişkiler oyunu" olarak nitelendirdi ve davayı mahkemede kazanmayı dört gözle beklediğini söyledi.

SUN'IN TOKEN DONDURMA HAKKINI BİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dava, Sun'ın iki haftadan kısa bir süre önce WLFI tokenlerinin dondurulması nedeniyle World Liberty'ye açtığı davanın ardından geldi. Sun'ın WLFI token adresi Eylül 2025'te yaklaşık 9 milyon dolarlık bir transferin ardından kara listeye alınmıştı.

World Liberty'nin dava dilekçesinde Sun'ın "token sahiplerini ve topluluğu korumak için kullanıcı tokenlerini dondurma hakkının tam olarak farkında olduğu" ve bunu projenin Satış Koşullarında kabul ettiği belirtildi. Dilekçeye göre Sun, dondurma yetkisini kabul ettikten sonra bunu kamuoyu önünde gizli bir "tuzak kapı" olarak nitelendirdi. World Liberty bu adımı "kendi finansal pozisyonlarından potansiyel olarak faydalanırken World Liberty'ye zarar vermeye yönelik hesaplı bir çaba" olarak tanımladı.

YÖNETİŞİM TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Platform daha önce erken yatırımcılara ek iki yıllık kilitleme süresi önerisiyle eleştirilere hedef olmuştu. Sun bu öneriyi "gördüğüm en saçma yönetişim dolandırıcılıklarından biri" olarak nitelendirmişti. Mart ayındaki bir oylamada oy gücünün yüzde 76'sının 10 cüzdandan geldiğinin ortaya çıkması da yoğunlaşmış kontrol endişelerini artırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, platformun kurucu ortakları olarak listeleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para World Liberty Financial Justin Sun'a hakaret davası açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: World Liberty Financial Justin Sun'a hakaret davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.