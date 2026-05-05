World Liberty Financial Justin Sun\'a hakaret davası açtı

Miami-Dade İlçesi'ndeki mahkemeye pazartesi günü sunulan dava dilekçesinde Sun'ın World Liberty hakkında kamuoyuna yanlış açıklamalar yaptığı ve WLFI token satış koşullarını ihlal ettiği ileri sürüldü. Dilekçeye göre Sun, yasak token transferleri gerçekleştirdi, WLFI tokenini açığa sattı ve başkaları adına alım yaptı.

World Liberty Financial'ın avukatı Tom Clare, "Justin Sun iyi niyet yerine World Liberty'yi kamuoyu önünde defalarca ve milyonlarca takipçisine karşı karalamayı tercih etti." dedi. Clare, davanın token sahiplerini ve çalışanları korumaya yönelik "son çare" olduğunu ekledi.

Sun iddiaları reddetti. Sun X hesabından yaptığı paylaşımda davayı "asılsız bir halkla ilişkiler oyunu" olarak nitelendirdi ve davayı mahkemede kazanmayı dört gözle beklediğini söyledi.

SUN'IN TOKEN DONDURMA HAKKINI BİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dava, Sun'ın iki haftadan kısa bir süre önce WLFI tokenlerinin dondurulması nedeniyle World Liberty'ye açtığı davanın ardından geldi. Sun'ın WLFI token adresi Eylül 2025'te yaklaşık 9 milyon dolarlık bir transferin ardından kara listeye alınmıştı.

World Liberty'nin dava dilekçesinde Sun'ın "token sahiplerini ve topluluğu korumak için kullanıcı tokenlerini dondurma hakkının tam olarak farkında olduğu" ve bunu projenin Satış Koşullarında kabul ettiği belirtildi. Dilekçeye göre Sun, dondurma yetkisini kabul ettikten sonra bunu kamuoyu önünde gizli bir "tuzak kapı" olarak nitelendirdi. World Liberty bu adımı "kendi finansal pozisyonlarından potansiyel olarak faydalanırken World Liberty'ye zarar vermeye yönelik hesaplı bir çaba" olarak tanımladı.

YÖNETİŞİM TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Platform daha önce erken yatırımcılara ek iki yıllık kilitleme süresi önerisiyle eleştirilere hedef olmuştu. Sun bu öneriyi "gördüğüm en saçma yönetişim dolandırıcılıklarından biri" olarak nitelendirmişti. Mart ayındaki bir oylamada oy gücünün yüzde 76'sının 10 cüzdandan geldiğinin ortaya çıkması da yoğunlaşmış kontrol endişelerini artırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, platformun kurucu ortakları olarak listeleniyor.