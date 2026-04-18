Wrapped XRP Solana'da kullanıma girdi - Son Dakika
Wrapped XRP Solana'da kullanıma girdi

Wrapped XRP Solana\'da kullanıma girdi
18.04.2026 17:59
XRP sahipleri artık tokenlarını satmak zorunda kalmadan Solana'nın merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine erişebiliyor. Wrapped XRP (wXRP), Hex Trust ve LayerZero altyapısıyla Solana Blockchain ağı üzerinde devreye girdi.

Solana, "wXRP, Hex Trust ve LayerZero aracılığıyla Blockchain'e geçti." açıklamasını resmi hesabından paylaştı. wXRP, birebir XRP teminatıyla desteklenen bir temsil tokeni olarak XRP'nin farklı ağlardaki kullanım alanını genişletiyor. Hex Trust, her wXRP biriminin düzenlenmiş saklama hesaplarında tutulan gerçek bir XRP'ye karşılık geldiğini ve yalnızca dayanak varlık yatırıldığında ya da çekildiğinde basıldığını veya yakıldığını belirtiyor.

XRP SAHİPLERİNE SOLANA EKOSİSTEMİ AÇILDI

wXRP, Titan Exchange, Jupiter Exchange, Meteora ve Phantom gibi Solana uygulamalarında kullanıcılara açıldı. Token sahipleri bu platformlar aracılığıyla işlem, likidite ve getiri fırsatlarına erişim kazanıyor.

Hex Trust, aralık ayında wXRP'yi ihraç etmeyi ve DeFi ile zincirler arası uygulamalardaki kullanımı genişletmeyi planladığını duyurmuştu. Söz konusu duyuruda wXRP'nin Solana'nın yanı sıra Optimism, Ethereum ve HyperEVM'de de kullanıma gireceği belirtilmişti.

RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger, aralık ayındaki açıklamada "XRP'yi geniş kripto para ekosistemine ve kurumlara taşıma talebi artıyor." dedi. Hex Trust'ın bu adımı atmasının memnuniyet verici olduğunu da ekledi. Infanger, adımın RLUSD çalışmalarıyla örtüştüğünü ve insanlara DeFi'ye düzenlenmiş bir erişim kanalı sağladığını da vurguladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Wrapped XRP Solana'da kullanıma girdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Wrapped XRP Solana'da kullanıma girdi - Son Dakika
