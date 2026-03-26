X'in yeni tasarım şefi kripto dünyasından geldi
X'in yeni tasarım şefi kripto dünyasından geldi

26.03.2026 14:46
Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Aave ve Base'de tasarım yöneticiliği yapan Benji Taylor'ı tasarım departmanının başına geldi. Atama, platformun kripto para entegrasyonu içeren ödeme sistemi X Money'nin hazırlandığı döneme denk geldi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, kripto cüzdanı ve DeFi alanında geniş deneyime sahip Benji Taylor'ı tasarım direktörü olarak kadrosuna kattı. Taylor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bunun dünyanın en önemli platformu olduğuna inanıyorum ve geleceği şekillendirmek için bundan daha heyecan verici bir yer düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

Taylor daha önce kişisel saklama cüzdanı Family'yi geliştiren Los Feliz Engineering'i kurdu. Uygulama 2023'te Aave tarafından satın alındı ve Taylor satın almanın ardından Aave'de baş ürün sorumlusu olarak görev yaptı. Son olarak Coinbase'in Layer 2 ağı Base'de tasarım yöneticiliğine geçti.

X MONEY NİSAN 2026'DA HALKA AÇILIYOR

Kripto cüzdanı, DeFi ve Blockchain kullanıcı arayüzleri konusunda derin deneyime sahip bir tasarımcının getirilmesi, X'in finans alanındaki hamlesiyle doğrudan örtüşüyor. Platform geçen yıldan bu yana X Money adlı ödeme sistemi üzerinde çalışıyor. Sistem şu anda iç beta aşamasında ve sınırlı dış kullanıma hazırlanıyor. Elon Musk, halka açık lansmanın Nisan 2026'yı hedeflediğini açıkladı.

X Money, kullanıcılar arası fiat ödemeler, yüksek getirili tasarruf hesapları ve kripto para entegrasyonunu tek çatı altında toplamayı amaçlıyor. Platformun "akıllı fiyat etiketi" adı verilen özelliğiyle kullanıcılar doğrudan X zaman akışından hisse senedi ve kripto para alım satımı yapabilecek.

X'in ürün sorumlusu Nikita Bier, Taylor'ın uygulamasına altı yıl önce yatırım yaptığını belirterek "Altı ay ikna sürecinin ardından nihayet bir araya geliyoruz ve sektörün en iyi tasarım ekibini kuruyoruz." dedi. Bier geçen ay kripto paranın X'te yaygınlaşmasını istediğini açıkça ifade ederken, platformun alım satım işlemlerini doğrudan yürütmeyeceğini veya aracı kurum gibi çalışmayacağını, bunun yerine finansal veri araçları ve bağlantılar geliştireceğini kaydetti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
