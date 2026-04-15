X kripto ve borsa özelliğini tanıttı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, "Cashtags" adını verdiği yeni özelliği ABD ve Kanada'da iPhone kullanıcılarına sundu. Özellik, kripto para ve hisse senedi verilerini ayrı bir uygulamaya geçmeden doğrudan zaman akışı üzerinden takip etmeye olanak tanıyor.

Kullanıcılar bir varlık adı ya da akıllı sözleşme adresi aradığında X otomatik olarak ilgili Cashtag'i öneriyor. Bir Cashtag'e dokunulduğunda o varlıkla ilgili gönderiler, canlı fiyat grafiğiyle birlikte görüntüleniyor. Ürün direktörü Nikita Bier, özelliğin kullanıcıyı "doğru hisse ya da token için her zaman doğru sohbetle eşleştireceğini" belirtti.

MUSK'IN HER ŞEY UYGULAMASI VİZYONUNDA YENİ ADIM

Kanada'da X, çevrim içi aracı kurum Wealthsimple ile kurduğu entegrasyon aracılığıyla kullanıcılara uygulama içinden doğrudan alım satım imkânı sunuyor. ABD'de ise bu özellik aktif değil. Bier, web ve Android sürümleri ile küresel yayılımın yakın vadede gündeme geleceğini aktardı. X'in aracılık hizmeti vermeyeceğini de ayrıca teyit etti.

Cashtags lansmanı, bir gün önce Bier'in "Kripto için bir şeyler başlatmalıyız" diyerek ipucu vermesinin hemen ardından geldi. Bier bu özelliği "finans ve kripto topluluğunun en iyi durağı olma taahhüdümüzdeki ilk adım" olarak nitelendirdi.

WECHAT PAY MODELİNE WEB3 UYARLAMASI

Tahmin platformu Polymarket'tan Tat Thang, X'in adımlarını Çin'in WeChat Pay modeline benzetiyor. Thang'a göre abonelik ve reklam gelirleri dalgalandığında, kişiden kişiye fiat transferlerinde ise marj sıfırlandığında kripto işlem ücretleri Musk'ın her şey uygulaması vizyonunun en sürdürülebilir gelir kaynağı haline gelebilir.

Thang bu değerlendirmeyi somut adımlara bağlıyor. Bier'in Solana Vakfı danışmanı kimliği, Base'in eski tasarım lideri Benji Taylor'ın X'in tasarım direktörü olarak işe alınması ve yakın zamanda gerçekleştirilen kripto bot temizliği öne çıkan göstergeler arasında sayılıyor. Thang, "Tüketici finansal ürünleri konuşlandırmadan önce platformu temizlemek zorunlu bir uyum adımıydı" diye açıkladı.

X Money'nin Nisan ayında erken erişime açılması bekleniyor. Eşler arası ödeme, getirili hesap ve nakit iadeli banka kartı içerecek platform, Cashtags'in uzun vadeli entegrasyon hedefiyle örtüşüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 18:08:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.