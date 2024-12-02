XRP kripto para piyasasında BNB ve Solana'yı geride bıraktı - Son Dakika
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XRP kripto para piyasasında BNB ve Solana'yı geride bıraktı

XRP kripto para piyasasında BNB ve Solana\'yı geride bıraktı

Ripple'ın XRP'si son 24 saatte yüzde 30'un üzerinde değer kazanarak 2,44 dolara ulaştı. Kripto para birimi, 121 milyar dolarlık piyasa değeriyle Solana ve Tether'in USDT stablecoinini geride bırakarak üçüncü sıraya oturdu. Bu yükseliş, SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılma kararı ve spot XRP ETF beklentileriyle ivme kazandı.

02.12.2024 10:16
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Kripto para piyasasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. XRP, 2018'in başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 121 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaştı. Bu başarı, Donald Trump'ın seçim zaferi ve SEC ile olan hukuki sürecin geleceğine dair olumlu beklentilerle destekleniyor.

XRP Piyasa Hacmine Göre Bitcoin ve Ethereum'dan Sonra Üçüncü Sıraya Yerleşti

XRP'nin son dönemdeki yükselişi, kripto para piyasasında dengeleri değiştirdi. Yayım tarihi itibariyle XRP fiyatı 2 doların üzerine çıktı. Bu seviye, XRP'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 dolara ulaştığı 2018'in başından bu yana görülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Piyasadaki bu hareketlilik, SEC Başkanı Gary Gensler'ın ocak ayında kurumdan ayrılacağını açıklamasıyla doğrudan bağlantılı. Gensler'ın bu kararı, 2020 yılında başlayan ve Ripple'ı 1,3 milyar dolarlık tescilsiz menkul kıymet satışıyla suçlayan davada yeni bir sayfa açtı.

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının ardından, finansal kurumların XRP ETF'lerine yönelik ilgisi artıyor. Birçok kurum, Solana gibi diğer kripto para birimleri için de benzer fon başvuruları hazırlıyor.

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Son Dakika Kripto Para XRP kripto para piyasasında BNB ve Solana'yı geride bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: XRP kripto para piyasasında BNB ve Solana'yı geride bıraktı - Son Dakika
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