XRP'de son 30 günde kripto para borsalarından yaklaşık 5 milyar token çekildi. Çekilen tokenların bugünkü fiyatla değeri 5 milyar dolara yaklaşıyor. Fiyat ise iki haftadır aşılamayan 1 dolar eşiğine yeniden yaklaştı.

XRP perşembe günü yaklaşık yüzde 4 yükselerek 0,95 dolara çıktı. Zincir üstü verileri paylaşan analist Arab Chain'e göre çekimlere iki büyük kripto borsası öncülük etti. Bu iki borsadan sırasıyla yaklaşık 1,44 milyar ve 865 milyon XRP çıktı.

EKİMDE 5,7 MİLYAR XRP ÇIKMIŞTI

Arab Chain'e göre ekimde borsalardan çıkan XRP miktarı yaklaşık 5,7 milyar token oldu. Analist "Ekim seviyelerine göre çıkışlardaki düşüş, büyük miktarlarda transfer sürse de borsalardan XRP çekimlerinin yavaşladığını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Analist bu hareketlerin tutma stratejileri ya da cüzdanlar arası varlık dağılımıyla ilgili olabileceğini belirtti. Arab Chain çekimlerin anında satılabilecek arzı sınırlayabileceğini söylerken bunun artan yatırımcı güveninin kesin kanıtı sayılamayacağını da vurguladı.

FİYAT 1 DOLARDAN İKİ KEZ DÖNDÜ

XRP kasımda şu ana kadar yaklaşık yüzde 22 değer kaybetti. Token bu yıldan önceki en kötü kasımını yüzde 23,3'lük düşüşle 2019'da yaşamıştı. XRP 2026'nın 11 ayının yedisinde değer kaybetti.

Token ay içinde 0,895 dolara inerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Fiyat pazartesi günü 1,03 dolara kadar çıktı, ertesi sabah ise yeniden 1 doların altına indi. XRP'nin rekoru Temmuz 2025'te gördüğü 3,65 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dört saatlik grafikte XRP'nin ters omuz baş omuz formasyonu oluşturduğu görülüyor. Formasyonun omuzları 0,90 dolar, başı ise 0,85 dolar civarında bulunuyor.

Formasyonun boyun çizgisi son iki haftada iki yükseliş denemesini durduran 1 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviyenin kırılması fiyatı 1,25 dolar civarındaki dirence taşıyabilir.

Fiyatın 0,90 doların altına inmesi formasyonu geçersiz kılarak 0,85 dolarlık dibi yeniden gündeme getirebilir. Kısa vadede 0,92 dolar ilk talep bölgesi olarak izleniyor.

Günlük para akışı göstergesi ise satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,1 değer kazanan XRP 0,97 dolardan işlem görüyor.