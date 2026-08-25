XRP'nin önünde yine aynı engel var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

XRP'nin önünde yine aynı engel var

XRP\'nin önünde yine aynı engel var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

XRP ağustos başındaki dipten güçlü biçimde toparlanarak 1,50 dolarlık kritik direnci bu sabah aştı, ancak seviyenin üzerinde tutunamadı. Grafik analisti Dom'a göre bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması, XRP'nin 1,80 dolara doğru hareket edebilmesinin ön koşulu.

Toparlanmanın hızı dikkat çekiyor. XRP son yedi günde yüzde 46 kazandı. XRP ağustos başında 1 dolar civarında gördüğü dipten neredeyse dikey bir V tipi toparlanma gerçekleştirdi.

Fiyat bu hamlenin ardından yine aynı bariyerin önünde durdu. XRP gün içinde 1,55 dolara kadar çıktı, sonrasında 1,4468 dolara indi ve yayım sırasında 1,4673 dolardan işlem gördü. Token son 24 saatte yüzde 2,30 kaybetti.

AYNI SEVİYE ŞUBAT MART NİSAN VE MAYISTA GERİ ÇEVİRDİ

Bu seviye yıl boyunca tekrarlanan bir direnç oluşturdu. XRP alıcıları 1,50 dolarlık bandı aşıp üzerinde tutunmayı en az dört kez denedi. Dom'un @traderview2 hesabından paylaştığı grafikte bu denemeler şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına denk geliyor. Her seferinde fiyat anında geri çevrildi ve ardından düşüş eğilimine girdi.

Analist, önceki teslimiyet döneminden önce yaşanan kısa süreli kırılıma da dikkat çekti. Analiste göre fiyat o dönemde 1,50 doların üzerine kısa süreliğine sıçradı ve bu bölgedeki likiditeyi topladı. Ancak fiyat seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. XRP ardından uzun süren bir teslimiyet dönemine girdi ve ağustos başında 1 dolar civarına kadar indi.

DOM'A GÖRE ASIL HEDEF 1,80 DOLAR

Dom'a göre alıcıların 1,50 doların üzerinde tutunup sıkışma oluşturabilmesi halinde 1,80 dolarlık bant birincil hedef haline gelecek.

Emir defterindeki tablo da bu senaryoyu destekliyor. Analize göre daha üst seviyelerdeki direnç görece ince kalıyor. Bu durum, fiyatın eşiği aşması halinde yukarı yönlü hareketin daha az satış emriyle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Piyasa katılımcıları bu nedenle güçlü bir alım hacminin kırılımın kalıcı olmasını sağlayıp sağlayamayacağını izliyor.

Günlük grafik ise mücadelenin sürdüğünü gösteriyor. Bugünkü mumda oluşan uzun üst fitil, alıcıların 1,50 doların üzerindeki likiditeyi test ettiğini ortaya koyuyor. Fitil aynı zamanda fiyatın bu seviyenin üzerinde kalamadığını gösteriyor. XRP gün içi zirvesinden 8,3 sent geri verdi ve direncin altına indi.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP'nin önünde yine aynı engel var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber 8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber
Filenin Sultanları Macaristan’a set vermedi Filenin Sultanları Macaristan'a set vermedi
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Kazanın içine düşen genç yanarak can verdi Kazanın içine düşen genç yanarak can verdi

17:52
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
17:21
Cem Küçük’ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL’lik şüpheli transfer
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 18:31:18. #7.12#
SON DAKİKA: XRP'nin önünde yine aynı engel var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement