XRP\'nin önünde yine aynı engel var

Toparlanmanın hızı dikkat çekiyor. XRP son yedi günde yüzde 46 kazandı. XRP ağustos başında 1 dolar civarında gördüğü dipten neredeyse dikey bir V tipi toparlanma gerçekleştirdi.

Fiyat bu hamlenin ardından yine aynı bariyerin önünde durdu. XRP gün içinde 1,55 dolara kadar çıktı, sonrasında 1,4468 dolara indi ve yayım sırasında 1,4673 dolardan işlem gördü. Token son 24 saatte yüzde 2,30 kaybetti.

AYNI SEVİYE ŞUBAT MART NİSAN VE MAYISTA GERİ ÇEVİRDİ

Bu seviye yıl boyunca tekrarlanan bir direnç oluşturdu. XRP alıcıları 1,50 dolarlık bandı aşıp üzerinde tutunmayı en az dört kez denedi. Dom'un @traderview2 hesabından paylaştığı grafikte bu denemeler şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına denk geliyor. Her seferinde fiyat anında geri çevrildi ve ardından düşüş eğilimine girdi.

Analist, önceki teslimiyet döneminden önce yaşanan kısa süreli kırılıma da dikkat çekti. Analiste göre fiyat o dönemde 1,50 doların üzerine kısa süreliğine sıçradı ve bu bölgedeki likiditeyi topladı. Ancak fiyat seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. XRP ardından uzun süren bir teslimiyet dönemine girdi ve ağustos başında 1 dolar civarına kadar indi.

DOM'A GÖRE ASIL HEDEF 1,80 DOLAR

Dom'a göre alıcıların 1,50 doların üzerinde tutunup sıkışma oluşturabilmesi halinde 1,80 dolarlık bant birincil hedef haline gelecek.

Emir defterindeki tablo da bu senaryoyu destekliyor. Analize göre daha üst seviyelerdeki direnç görece ince kalıyor. Bu durum, fiyatın eşiği aşması halinde yukarı yönlü hareketin daha az satış emriyle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Piyasa katılımcıları bu nedenle güçlü bir alım hacminin kırılımın kalıcı olmasını sağlayıp sağlayamayacağını izliyor.

Günlük grafik ise mücadelenin sürdüğünü gösteriyor. Bugünkü mumda oluşan uzun üst fitil, alıcıların 1,50 doların üzerindeki likiditeyi test ettiğini ortaya koyuyor. Fitil aynı zamanda fiyatın bu seviyenin üzerinde kalamadığını gösteriyor. XRP gün içi zirvesinden 8,3 sent geri verdi ve direncin altına indi.