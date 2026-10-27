Yatırım devi sterlin fonunu XRP ağına açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yatırım devi sterlin fonunu XRP ağına açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatırım devi sterlin fonunu XRP ağına açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aviva Investors, sterlin cinsinden para piyasası fonu için XRP Ledger üzerinde yeni bir dijital pay sınıfı oluşturdu. Aviva bu paylara 50 milyon sterlin yatırdı. Ürün, dijital cüzdanı bulunan ve gerekli koşulları sağlayan yatırımcılara sunuluyor.

Ripple ile yürütülen çalışma, Aviva Investors'ın yaklaşık 22 milyar sterlin büyüklüğündeki Sterling Liquidity Fund adlı fonunu kapsıyor. Bu tutar fonun tamamına ait. Yeni dijital pay sınıfına Aviva'nın yaptığı başlangıç yatırımı ise 50 milyon sterlin, yaklaşık 66 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Uygulamada fon payları blok zinciri üzerinde tokenlerle temsil ediliyor. Böylece yatırımcılar mevcut fona dijital paylar üzerinden erişebiliyor. Fonun yatırım yaptığı varlıklar ve geleneksel hukuki yapısı korunuyor.

22 MİLYAR STERLİNLİK FONUN YAPISI KORUNUYOR

İrlanda merkezli fon, Avrupa'nın UCITS yatırım fonu çerçevesinde faaliyet gösteriyor. 2002'de kurulan ürün, sterlin cinsinden yüksek kaliteli kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaparak düşük riskli getiri ve günlük likidite sağlamayı hedefliyor.

Yeni pay sınıfında "dijital ikiz" modeli kullanılıyor. Fon paylarının dijital temsili XRP Ledger üzerinde tutulurken mevcut fon yapısı zincir dışında devam ediyor. Şirketlerin açıklamasına göre yatırım amacı, risk profili, likidite özellikleri ve düzenleyici korumalar geleneksel paylarla aynı kalıyor.

Çalışmaya kurumsal dijital varlık saklama şirketi Komainu ile gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine yönelik altyapı sunan Licuido destek verdi. Fonun varlıkları ise saklama kuruluşu The Bank of New York Mellon'da tutuluyor. Yeni pay sınıfına erişim, dijital cüzdan sahibi olmakla birlikte yatırımcı uygunluk koşullarının karşılanmasını gerektiriyor.

AVIVA'NIN İKİ ÜRÜNÜNDE 86 MİLYON STERLİN AŞILDI

Sterlin fonu, Aviva Investors'ın XRP Ledger üzerindeki ikinci tokenleştirilmiş fon ürünü oldu. Şirket, temmuz ayında dolar cinsinden USD Liquidity Fund için de dijital pay sınıfı oluşturmuştu. İki ürünün dijital paylarına yatırılan toplam tutar 86 milyon sterlini, yaklaşık 116 milyon doları aştı.

Aviva Investors Üst Yöneticisi Mark Versey, yeni ürünün şirketin tokenleştirme alanındaki faaliyetlerini genişletme hedefini yansıttığını belirtti. Versey, bu yapının verimliliği artırabileceğini ve yatırımcılara sunulan hizmeti geliştirebileceğini ifade etti. Şirket, Ripple ile iş birliğini sürdürerek fonların dijital ortamda sunulmasına yönelik yeni olanakları değerlendirmeyi planlıyor.

Kripto ParaSterlinAvivaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:14:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yatırım devi sterlin fonunu XRP ağına açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei