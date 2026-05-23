Yeni Fed Başkanı olarak göreve başladı

Yemin törenine katılan Başkan Donald Trump, Warsh'ın faiz politikasında yürütme erkine karşı "bağımsız" kalacağını söyledi. Trump istihdam rakamlarının rekor seviyede olduğunu da belirtti.

Trump açıklamasında, "Selefilerinden bazılarının aksine, Kevin ekonominin canlanmasının iyi bir şey olduğunu anlıyor. Halletmek istediğimiz bir borç var ve bunu yapmanın yolu büyümeden geçiyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyerek bu sorundan kurtulacağız. Enflasyonu durdurmak istiyoruz ama büyüklüğü durdurmak istemiyoruz." sözlerini kullandı.

Açıklamalar, Fed'in düşük faiz politikasıyla parasal genişlemeyi sürdürme olasılığını değerlendiren yatırımcılar ve ekonomistler arasında karışık tepkilere yol açtı. Düşük faiz oranları Bitcoin ve kripto gibi risk varlıkları için canlandırıcı etki yaratıyor. Aynı zamanda ucuz kredi erişimi, bireyleri ve kurumları borçlanmaya ve yatırım ile ticari mallara harcama yapmaya teşvik ederek enflasyonist sıçramalara neden olabiliyor.

'2026'DA İNDİRİM YOK, ARTIRIM ŞANSI ARTIYOR'

Chicago Ticaret Borsası'nın FedWatch aracına göre yatırımcılar 2026'da faiz indirimi beklemiyor ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kalan toplantılarında olası artırımlar fiyatlanıyor.

CME verilerine göre yatırımcıların yüzde 3,5'i 17 Haziran'daki bir sonraki FOMC toplantısında 25 baz puanlık (BPS) faiz artırımı bekliyor. Mevcut Federal Funds hedef oranı 350 ile 375 BPS aralığında bulunuyor.

Temmuz FOMC toplantısında 25 BPS artırım ihtimali yüzde 17'ye yükseldi. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 67'si komitenin yıl içindeki son toplantısı olan aralıktaki oturumda faiz artırımı bekliyor.

Faiz indirimlerinin yokluğu ve Fed'deki liderlik değişikliği kaynaklı makroekonomik belirsizlik, Bitcoin, kripto ve hisse senedi gibi risk varlıklarını önümüzdeki birkaç ay boyunca olumsuz etkileyebilir.