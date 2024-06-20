Binance Hindistan'da milyonlarca dolarlık ceza ödeyecek - Son Dakika
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Binance Hindistan'da milyonlarca dolarlık ceza ödeyecek

Binance Hindistan\'da milyonlarca dolarlık ceza ödeyecek

Kripto para borsası Binance, Hindistan'ın kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 188,2 milyon Rupi (yaklaşık 2,25 milyon dolar) ceza ile karşı karşıya. Hindistan Finansal Gözetim Otoritesi, Binance'in uyarılara rağmen uygunsuz işlemlere devam ettiği ve kayıt dışı faaliyetlerini sürdürdüğü tespitini yaptı. Binance, Ocak ayında Hindistan'da yasaklanmasının ardından, bu büyük pazarda yeniden faaliyet gösterme çabalarını sürdürüyor.

20.06.2024 09:58
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Binance, Hindistan'ın kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 188,2 milyon Rupi (yaklaşık 2,25 milyon dolar) ceza ile karşı karşıya kaldı. Hindistan Mali İstihbarat Birimi, Aralık 2023'te borsaya yönelik uyarılarına rağmen uyumsuzlukların sürdüğünü belirtti.

Hindistan Binance'e Kara Para Aklama İhlali İçin Ağır Ceza Kesti

Hindistan Finansal Gözetim Otoritesi, ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Binance'e, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 188,2 milyon Rupi (yaklaşık 2,25 milyon dolar) tutarında rekor bir para cezası kesti. Mali İstihbarat Birimi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, borsanın Aralık 2023'te kendisine yapılan uyarılara rağmen, uygunsuz işlemlere devam ettiği ve kayıt dışı faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Otorite, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Binance'in Hindistan'daki yerel müşterilerine sunduğu hizmetlerin, ülkenin kara para aklamayı önleme mevzuatına aykırı olduğunu vurguladı. Düzenleyici kurum ayrıca borsanın bundan böyle yasalara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla, özel talimatlar içeren kesin yönlendirmeler de yaptı.

Binance, Ocak ayında Hindistan'da yasaklanmasının ardından, bu büyük pazarda yeniden faaliyet gösterme çabalarını sürdürüyordu. Ancak, ülkenin sıkı düzenlemeleri ve bu son ceza, borsanın önündeki engellerin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, Binance'in Hindistan'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu ve yasal zeminde atması gereken önemli adımlar olduğunu ifade ediyor.

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