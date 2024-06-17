Bir ülke daha Bitcoin ETF'lere onay verdi - Son Dakika
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Kripto

Bir ülke daha Bitcoin ETF'lere onay verdi

Bir ülke daha Bitcoin ETF\'lere onay verdi

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası, VanEck'in Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu onayladı. Bu, Avustralya'da kripto para piyasasında bir ilke imza atıyor ve bu yeni fon, 20 Haziran'da yatırımcılara sunulacak. VanEck, ABD ve Avrupa'da da benzer ürünler piyasaya sürmüştü ve bu birikimi Avustralya pazarına taşıyarak yatırımcılara sınıfının en iyisi bir kripto para yatırım çözümü sunmayı hedefliyor. Bu gelişme, Avustralya'daki kripto para piyasası için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

17.06.2024 18:17
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Avustralya Menkul Kıymetler Borsası, kripto para piyasasında bir ilke imza atarak VanEck'in spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı. 20 Haziran'da yatırımcılarla buluşacak bu yeni fon, Avustralya'da sunulan en uygun maliyetli Bitcoin yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Avustralya'da Kripto Para Yatırımları Yeni Bir Çağa Giriyor

Küresel yatırım devi VanEck, Avustralya'da spot Bitcoin ETF'si sunmak için önemli bir adım attı. Şirket, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'ndan (ASX) ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonu için gerekli onayı aldığını duyurdu. Bu gelişme, Avustralya'daki kripto para piyasası için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

VanEck'in resmi blog sayfasından yapılan açıklamaya göre, ASX tarafından onaylanan bu yeni ETF, 20 Haziran tarihi itibarıyla yatırımcılarla buluşacak. Ayrıca, Avustralya piyasasındaki en uygun maliyetli Bitcoin ETF'si olması bekleniyor. Şirket yetkilileri, gerekli tüm yasal ve düzenleyici süreçleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, Avustralyalı yatırımcılara öncü bir kripto para yatırım aracı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Avustralya'da bir ETF'nin piyasaya sürülebilmesi için hem Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu'ndan (ASIC) hem de ilgili borsadan onay alınması gerekiyor. VanEck'in yanı sıra DigitalX Ltd. ve BetaShares gibi şirketler de ASX üzerinde kripto para ETF'leri sunmak için başvuruda bulunmuştu. ASIC, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, adı geçen şirketlerin gerekli lisanslara sahip olduğunu doğruladı.

Öte yandan, Monochrome Asset Management adlı bir diğer Avustralya merkezli şirket, bu ayın başlarında Cboe Australia borsasında işlem görecek olan bir Bitcoin ETF'si için onay aldığını duyurmuştu. Ancak, sektör uzmanları ASX'in daha yüksek işlem hacmine sahip olması nedeniyle, VanEck'in ASX üzerinden sunacağı ürüne daha fazla ilgi olacağını öngörüyor.

VanEck'in Avustralya'da bir spot Bitcoin ETF'si sunmak için aldığı onay, şirketin kripto para alanındaki küresel deneyiminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. VanEck, daha önce ABD ve Avrupa'da da benzer ürünler piyasaya sürmüştü. Şirket yetkilileri, bu birikimi Avustralya pazarına taşıyarak yatırımcılara sınıfının en iyisi bir kripto para yatırım çözümü sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Son Dakika Kripto Bir ülke daha Bitcoin ETF'lere onay verdi - Son Dakika

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