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Son dönemde ABD'deki spot Bitcoin ETF piyasası, Ark Invest'in beklenmedik bir çıkış yapmasıyla sarsıldı. Fidelity'nin fonları ise rekor düzeyde giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu finansal hareketlilik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz politikaları etrafında dönen belirsizliklerle iç içe geçmiş durumda.

ABD'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor

Son günlerde ABD'de faaliyet gösteren spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) önemli para hareketleri yaşandı. SoSoValue analizlerine göre, 13 gün boyunca art arda net artış kaydeden bu fonlar, dün 48,71 milyon dolarlık bir çıkış ile karşı karşıya kaldı.

Özellikle Fidelity'nin FBTC fonu 119 milyon dolarlık net girişle dikkatleri üzerine çekerken, Ark Invest'in ARKB fonu ise yaklaşık 100 milyon dolarlık rekor bir çıkış yaşadı. Bu, ARKB için Ocak ayından bu yana görülen en büyük günlük para çıkışı olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan, sektörün en büyük fonu konumundaki BlackRock'ın IBIT fonu 2 milyon dolarlık net giriş sağlarken, Bitwise'ın BITB fonu da 26 milyon dolarlık artış gösterdi.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip eden BTC Markets analisti Rachael Lucas, yaşanan bu sıra dışı ETF hareketliliğinin nedenini, ABD'den gelecek olan ekonomik veriler öncesinde Fed'in faiz politikalarına ilişkin belirsizliklere bağladı. Lucas, enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve kişisel gelirlerdeki artışın, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine yönelik beklentileri zayıflatabileceğini belirtti. Bu durum, başta Bitcoin olmak üzere riskli varlıklara olan talebin azalmasına neden olabilir.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, son 13 günlük dönemde toplamda 2 milyar dolarlık net para girişi kaydetti. Bu, Ocak ayında yaşanan 17 günlük net artış serisinin ardından en uzun ikinci yükseliş dönemi olarak dikkat çekiyor. Son olarak Mart ayındaki zirve seviyelere kıyasla, toplam ETF akış hacminin daha düşük seviyelerde seyrettiği gözlemleniyor.