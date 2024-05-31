ABD'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ABD'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor

ABD\'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor

ABD'deki spot Bitcoin ETF piyasasında son dönemde büyük hareketler yaşanıyor. Ark Invest'in beklenmedik çıkışı ve Fidelity'nin fonlarının rekor girişi ile dikkat çeken piyasada, ABD Merkez Bankası'nın olası faiz politikaları belirsizliği etkili oluyor. Özellikle Fidelity'nin FBTC fonu 119 milyon dolarlık net girişle, Ark Invest'in ARKB fonu ise 100 milyon dolarlık rekor çıkışla ön plana çıktı. Ayrıca, son 13 günlük dönemde toplamda 2 milyar dolarlık net para girişi kaydedildi.

31.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde ABD'deki spot Bitcoin ETF piyasası, Ark Invest'in beklenmedik bir çıkış yapmasıyla sarsıldı. Fidelity'nin fonları ise rekor düzeyde giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu finansal hareketlilik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz politikaları etrafında dönen belirsizliklerle iç içe geçmiş durumda.

ABD'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor

Son günlerde ABD'de faaliyet gösteren spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) önemli para hareketleri yaşandı. SoSoValue analizlerine göre, 13 gün boyunca art arda net artış kaydeden bu fonlar, dün 48,71 milyon dolarlık bir çıkış ile karşı karşıya kaldı.

Özellikle Fidelity'nin FBTC fonu 119 milyon dolarlık net girişle dikkatleri üzerine çekerken, Ark Invest'in ARKB fonu ise yaklaşık 100 milyon dolarlık rekor bir çıkış yaşadı. Bu, ARKB için Ocak ayından bu yana görülen en büyük günlük para çıkışı olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan, sektörün en büyük fonu konumundaki BlackRock'ın IBIT fonu 2 milyon dolarlık net giriş sağlarken, Bitwise'ın BITB fonu da 26 milyon dolarlık artış gösterdi.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip eden BTC Markets analisti Rachael Lucas, yaşanan bu sıra dışı ETF hareketliliğinin nedenini, ABD'den gelecek olan ekonomik veriler öncesinde Fed'in faiz politikalarına ilişkin belirsizliklere bağladı. Lucas, enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve kişisel gelirlerdeki artışın, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine yönelik beklentileri zayıflatabileceğini belirtti. Bu durum, başta Bitcoin olmak üzere riskli varlıklara olan talebin azalmasına neden olabilir.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, son 13 günlük dönemde toplamda 2 milyar dolarlık net para girişi kaydetti. Bu, Ocak ayında yaşanan 17 günlük net artış serisinin ardından en uzun ikinci yükseliş dönemi olarak dikkat çekiyor. Son olarak Mart ayındaki zirve seviyelere kıyasla, toplam ETF akış hacminin daha düşük seviyelerde seyrettiği gözlemleniyor.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ABD'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki Bitcoin Fonlarındaki Büyük Oynamalar Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement