Bitcoin Madencileri Gelir Düşüşüyle Mücadele Ediyor, Büyük Şirketler Bitcoin Satışına Hazırlanıyor

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Bitcoin madencilik sektörü, son dönemde yaşanan gelir düşüşleriyle mücadele ederken, büyük madencilik şirketlerinin ellerindeki Bitcoin'leri satışa çıkarması bekleniyor. Kripto analiz firması Kaiko'nun paylaştığı verilere göre düşen blok ödülleri ve işlem ücretleri madencileri finansal olarak baskı altına alıyor.

Yarılanma Sonrası Artan Maliyetler, Madencileri Bitcoin Satışına İtiyor

Son dönemde yaşanan gelir düşüşleri, Bitcoin madencilerini zor durumda bırakırken, sektördeki büyük oyuncuların ellerindeki Bitcoin'leri satışa çıkarması ihtimali gündeme geldi. Kripto para piyasalarını yakından takip eden analiz firması Kaiko'nun paylaştığı veriler, madencilerin ana gelir kaynakları olan blok ödülleri ve işlem ücretlerindeki performans düşüklüğüne dikkat çekiyor.

Nisan ayında gerçekleşen ve blok ödüllerini yarı yarıya azaltan "halving" olarak bilinen etkinlik, madencilik sektöründe finansal baskıyı artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Kaiko analistleri, yarılanma sonrası artan maliyetlerin madencileri Bitcoin satışına yönlendirebileceğini öngörüyor.

Bir diğer yandan, madencilerin bir diğer önemli gelir kalemi olan işlem ücretlerinde de düşüş trendi gözlemleniyor. Mayıs ayının ilk haftası itibariyle, madencilerin işlem ücretlerinden elde ettikleri kazanç, blok ödüllerinin gerisinde kaldı.

Analistler tarafından hazırlanan raporda piyasaların düşük likiditeye sahip olduğu dönemlerde, büyük miktarda Bitcoin satışı yaşanması durumunda, kripto para piyasalarında önemli dalgalanmalar yaşanabileceği belirtildi. Kaiko uzmanları, sektörün önde gelen isimlerinden Marathon Digital'in 1,1 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip olduğunu ve bu şirketin piyasada yapacağı satışların bile dengeleri değiştirebileceğini vurguladı.