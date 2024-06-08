Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur - Son Dakika
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Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur

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Mart ayında önleyici kanser tedavisi görmeye başlayan Galler Prensesi Kate Middleton'la ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. İrlanda Muhafızları Birliği'nin onursal albayı unvanını taşıyan Middleton, hükümdarın doğum gününün kutlandığı Trooping The Colour adlı askeri geçide katılamayacağını açıkladı. Etkinliğe mesaj gönderen Middleton, "Albayınız olmak benim için büyük bir onur. Bu yıl aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Lütfen özürlerimi tüm alaya iletin." ifadelerini kullandı.

08.06.2024 18:53
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Son olarak geçen yılın aralık ayındaki Noel kutlamasında bütün ailesiyle birlikte halkın karşısına çıkan, bu yılın ilk ayında da karın bölgesinden bir operasyon geçiren Galler Prensesi Kate Middleton'dan korkutan bir haber geldi. Mart ayında önleyici kanser tedavisi göreceğini açıklamasının ardından ortalıkta görünmeyen Middleton, önümüzdeki hafta yapılacak olan Trooping The Colour adlı etkinliğe katılamayacak.

Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur

TÖRENE MESAJ GÖNDERDİ

İrlanda Muhafızları Birliğini'nin hem bir askeri geçit töreni hem de hükümdarın doğum günü olan bu önemli günün provasına mesaj gönderen Middleton,"Albayınız olmak benim için büyük bir onur. Bu yıl aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Lütfen özürlerimi tüm alaya iletin." dedi.

Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur

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İrlanda Muhafızları Birliği'nin onursal albayı unvanını taşıyan Middleton ile ilgili birçok iddia da ortalarda dolaşıyor. Geçen hafta yayılan bir söylentiye göre, İngiltere'nin gelecekteki kralı olan Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın 14 Haziran'da yapılacak olan Trooping The Colour geçidinde Buckingham'ın balkonuna çıkabileceği ileri sürüldü. Fakat sonradan konuşulanlara göre Middleton, bu yıl büyük olasılıkla görevlerine dönmeyecek. Hatta bazı iddialara göre Galler Prensesi, gelecek yılın ortalarında eskisi kadar değilse bile zaman zaman bazı etkinliklere katılacak.

Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur

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Son Dakika Dünya Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur - Son Dakika

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