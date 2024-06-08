Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

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Arka Sokaklar dizisindeki "Zeynep Komiser" rolüyle hafızalara kazınan eski model ve oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Sürpriz nikah, çiftin arkadaşları tarafından duyurulurken daha sonra Strik'in evliliği "Elhamdülillah" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

08.06.2024 18:41
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Özel hayatıyla ilgili aldığı karardan sonra oyunculuktan uzaklaşarak kendisini hayır işlerine adayan ve Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi.

ARKADAŞLARI DUYURDU

Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Nikah, çiftin arkadaşları tarafından duyuruldu. Sosyal medyada duyurulan nikahla ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun."

Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

ÇİFT, DÜĞÜNÜ HİKAYESİNDE PAYLAŞTI: ELHAMDÜLİLLAH

TRT Belgesel'de yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi programındaki sunuculuğu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde aldığı rollerle tanınan Reshad Strik, dün yapılan düğünü, Instagram hesabından "Elhamdülillah" ifadesi ve kalp emojisiyle paylaştı.

Çiftin evlendiği düğünden paylaşılan görselde Bosna Hersek, Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana olduğu görüldü. Özçelik de eşinin paylaşımını alıntılayarak kendi hikayesine ekledi.

Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

RESHAD STRİK KİMDİR?

22 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Reshad Strik, Bosnalı Müslüman bir babanın ve Avustralyalı bir Katolik annenin dördüncü çocuğudur.

Avustralya'nın Canberra şehrinde doğan Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya'da oyunculuk yapan Strik daha sonra ABD'ye gitti. Amerika'da, ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde de rol aldı.

Gamze Özçelik\'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

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Son Dakika Magazin Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Murat Yılmaz: Allah seni mutlu etsin Gamze kardeşim. İnsanlık için çok şey yaptın. Biz seni Zeynep Komiser olarak değil; Afrika'daki insanlara yardım eden, elleriyle su kuyusu açan, muhtaçlara destek olan bir kardeşimiz olarak hatırlıyoruz. 180 9 Yanıtla
    Gursel kalen: Sen yanlış hatırlıyorsun ya da işine geldiği gibi hatırlıyorsun. 2 2
  • Ender Kervancıoğlu: El değmemiş taze gelin 27 150 Yanıtla
    Enver Atabey: Büyük lokma ye, büyük konuşma sonra başına gelir 125 11 Mustafa Naz: bi gun senin ailenden birinin basina gelince ilk aklina gelen sey su yazdigin cumleler olsun 63 4 Yavuz null: hahahahaha 10 37 Mehmet ali Gül: Kalitesiz insan 5 0
  • caps lock: Hafızalara Zeynep Komiser diye kazınmadı ama siz bilirsiniz :)) 55 88 Yanıtla
    caps lock: Tatlı Hayat- Pelin :)) 11 26 Erdogan Metin: :))))))) sesli güldüm buna 4 1
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