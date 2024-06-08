Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu sona erdi - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu sona erdi

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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu, ''VSS Unity'' yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden havalandı. Atasever, 1 saat 10 dakika sürmesi beklenen uçuşta 3 deney gerçekleştirdi.

08.06.2024 17:42  Güncelleme: 17:57
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Yörünge altı aracı, seferin ardından Dünya'ya geri döndü.

TUVA CİHANGİR ATASEVER'İN UZAY YOLCULUĞU SONA ERDİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ardından uzay misyonunda ikinci görev resmen başladı. Astronot Tuva Cihangir Atasever'in bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden havalandı.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik Galactic 07 ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alıyor. Atasever, uçuşta 3 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı

YÖRÜNGE ALTI ARACI DÜNYA'YA GERİ DÖNDÜ

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

TUVA CİHANGİR ATASEVER HANGİ DENEYLERİ YAPTI

Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi. BEACON isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıdı Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelendi.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı

Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edildi. IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edildi. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabildi.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı

UZAYDA İNSÜLİN KALEMİ TESTİ İLK KEZ YAPILACAK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.

Türkiye\'nin ikinci uzay yolculuğu sona erdi

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Veysel Çelik: Uzay bahane paralar şahane devamke titanic batıyor 55 21 Yanıtla
    Ali Topatan: Sizler gelişmemiş varlık olarak bunlarda bir ders alamazsınız bizim kltabımızın ilk emridir OKU. 7 4
  • Erhan Nas: uzay turisti 48 13 Yanıtla
  • Beykozlu: Ulan bide astronot diye biliyor ya bunlara kahkaha atıcam 44 14 Yanıtla
  • kadir kınay: Milletle makara yapın bakalim 33 10 Yanıtla
  • Bekir Demir: Şu bizim (sözde) vatandaşlarımız nerde, yorum yapmamışlar bu habere. 19 12 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: Yapalim o Zaman. 49 yıllığına 50.milyon dolara tank palet fabrikasını sat. Sonra 50 milyon Euro ver uzaya git, top deneyi yap. Harika değil mi 53 16 Bekir Demir: Hay Allah satmışlar demek ha. Kıt bilgilerini kendine sakla. 13 27 Erdogan Metin: Tolga arkadaş sana yorum dedi saçmala demedi:)) 6 9 Trgtyldz: Erdoğan doğruyu söyleyince zorunuza gidiyor demi 0 2
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