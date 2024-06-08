Türkiye\'nin ikinci uzay yolculuğu sona erdi

Teknoloji

Katil cenazede! Utanmadan bir de gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Yörünge altı aracı, seferin ardından Dünya'ya geri döndü.

TUVA CİHANGİR ATASEVER'İN UZAY YOLCULUĞU SONA ERDİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ardından uzay misyonunda ikinci görev resmen başladı. Astronot Tuva Cihangir Atasever'in bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden havalandı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik Galactic 07 ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alıyor. Atasever, uçuşta 3 bilimsel deney gerçekleştirdi.

YÖRÜNGE ALTI ARACI DÜNYA'YA GERİ DÖNDÜ

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

TUVA CİHANGİR ATASEVER HANGİ DENEYLERİ YAPTI

Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi. BEACON isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıdı Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelendi.

Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edildi. IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edildi. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabildi.

UZAYDA İNSÜLİN KALEMİ TESTİ İLK KEZ YAPILACAK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.