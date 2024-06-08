Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde "Allah" yazan bir karpuz buldu. Karpuzu satmayıp evine götüreceğini söyleyen manav, "Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim." ifadelerini kullandı.

08.06.2024 17:16  Güncelleme: 18:38
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Hakkari'de bir manav, sattığı karpuzlar içinde üzerinde "Allah" yazan bir karpuz buldu.

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

"ALLAH" YAZAN KARPUZ

Hakkari'de Özgürlük Meydanı'nda meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde "Allah" isminin olduğu bir karpuz gördü. Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı.

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

"EVİME GÖTÜRECEĞİM"

Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, "Sabah karpuzları dizdiğim sırada 'Allah' isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım. Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin" dedi.

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu
Hakkari\'de bir manav üzerinde \'Allah\' yazan karpuz buldu
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • OMAR DAYI: yazıyı birtek benmi okuyamadım ? 80 0 Yanıtla
    Ali Arslan: Bende okuyamadım,birde bunlar sanki varlığından şüphe duyup karpuzda kavunda yazı arıyor,ben bunları iman zayıflığı diye görüyorum 11 3
  • sedat celik: Neden Türkçe yazmıyor Arapça kim anlar 21 46 Yanıtla
    İlhami Koçsedir: arapça biliyoruz o da yazmıyor 15 2
  • herto herto: Sene 2024 avunduklari inandıklarını bakarmisin? 11 22 Yanıtla
    Yakup Tosun: aynen hâlen 500 yıllarda kalmışsın cahiliye döneminde ebu Ca hilin neslinden 0 1
  • Metin Övenç: Kafa mı buluyorsunuz 27 2 Yanıtla
  • musa zorlueri: Ben okuyamadim.. 21 2 Yanıtla
  • Mustafa Keskinbicak: Karpuzun diger tarafinda yaziyor olmali 20 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: pazartesi goz dokturuna gidecegim aga ben gormuyorum. 15 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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