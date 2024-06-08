Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

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Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında Türkiye, İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Milli takımın gollerini Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Fatih Şentürk attı. Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında da Avrupa şampiyonu olmuştu.

08.06.2024 19:11  Güncelleme: 11:40
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Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'yı 3-0 skoruyla geçen millilerimiz, şampiyonada üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

İLK GOL 15. DAKİKADA GELDİ

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. 28. dakikada Ömer Güleryüz'ünköşe vuruşundan attığı şık golle skor 2-0 oldu.

Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle fark üçe çıktı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

2017-2021'DE ŞAMPİYON TÜRKİYE'YDİ

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Halit Özdemir: Helallll 54 1 Yanıtla
  • Tuna güler: Aslan parçaları bee 52 0 Yanıtla
  • mert tr: Helal olsun bazilari örnek alir inşallah. 45 0 Yanıtla
  • barış özcan: ???????? Helal olsun size, tebrikler ???????? 44 0 Yanıtla
  • mehmet şekerci: tek gururuz 32 0 Yanıtla
  • eyup tanriverdi: A millî futbol takımı, üç büyükler varken sizi maalesef kimse görmüyor. Başarınız gölgede kalıyor. Biz sizden razıyız. Rabbim de razı olsun. Bizi gururlandırdınız. 26 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: tebrikler umarım diğerleri sizi örnek alır helal olsun 25 0 Yanıtla
  • Eyüp Çetin: Sizin uzuvlarınız eksik ama yüreğiniz çok büyük helal olsun siz sadece Bizim değil filistini unutmayarak aynı zamanda mazlumların da gururusunuz. 24 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: tüm dünya gördü TÜRKÜN gücünü. tebrikler ampute milli takım. 19 0 Yanıtla
  • Ankara null: futbolcular baksinda utansinlar 18 0 Yanıtla
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