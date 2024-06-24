Bitcoin madenciliğine yatırımcı ilgisi artıyor - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin madenciliğine yatırımcı ilgisi artıyor

Bitcoin madenciliğine yatırımcı ilgisi artıyor

Bankacılık devi JP Morgan'ın raporuna göre, Bitcoin madenciliği şirketlerinin piyasa değeri, Core Scientific'in yapay zeka bulut sağlayıcısı CoreWeave ile GPU barındırma anlaşması yapmasının ardından yüzde 22 arttı. Bu durum, madencilerin yapay zeka destekli veri merkezleri için mevcut altyapılarını kullanarak yeni fırsatlar yakaladığını gösteriyor.

24.06.2024 19:11
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Core Scientific'in yapay zeka (AI) bulut sağlayıcısı CoreWeave ile yaptığı GPU barındırma anlaşmasının ardından, Bitcoin madencilerine olan yatırımcı ilgisi hızla yükseldi. Bankacılık devi JP Morgan, bu duyurunun Bitcoin madencilerinin piyasa değerinde yüzde 22 artış sağladığını belirtti. Madenciler, yapay zeka destekli veri merkezleri için mevcut altyapılarını kullanarak yeni fırsatlar yakalıyor.

JP Morgan Cephesinden Dikkat Çeken Bitcoin Madencilik Raporu

Bitcoin madenciliği şirketleri, yapay zeka alanındaki fırsatları değerlendirmeye başladı. Bu hamle, yatırımcıların ilgisini çekerken sektörde heyecan yarattı. Geçtiğimiz haftalarda Core Scientific'in yaptığı bir açıklama, piyasaları hareketlendirdi. Şirket, yapay zeka alanında faaliyet gösteren CoreWeave için GPU barındırma hizmeti sunacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, Bitcoin madenciliği şirketlerinin toplam piyasa değeri gözle görülür bir artış kaydetti.

Finansal hizmetler devi JP Morgan'ın yayımladığı son rapor, bu artışı rakamlarla ortaya koydu. Rapora göre, izlenen 14 Bitcoin madencilik şirketinin toplam piyasa değeri son iki haftada 4 milyar dolar yükseldi. Bu veriler, yüzde 22'lik bir artışa işaret ediyor.

JP Morgan analistleri Reginald L. Smith ve Charles Pearce, bu ilgi artışının nedenini, "Bitcoin madencilerinin tesisleri, yapay zeka GPU'larını barındırmak için de kullanılabilir. Yatırımcılar, bu çift yönlü kullanım potansiyelini fark etmeye başladı." sözleriyle açıkladı.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, yeni bir veri merkezi kurmanın zorluğu. Sıfırdan bir merkez inşa etmek beş yıldan fazla sürebiliyor. Bu durum, mevcut altyapıya sahip Bitcoin madencilerini daha da değerli kılıyor. JP Morgan, özellikle Iris Energy'nin bu dönüşümden faydalanabileceğini öngörüyor. Şirketin yenilenebilir enerji kullanan tesisleri ve Bitcoin madenciliğine bağlı olmayan esnek yapısı, onu yapay zeka odaklı veri merkezleri için ideal bir aday haline getiriyor.

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