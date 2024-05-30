BlackRock, Ethereum Tabanlı Yeni Bir Fon İçin SEC\'ye Başvurdu

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BlackRock, Ethereum tabanlı yeni bir fon için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) güncellenmiş bir kayıt formu sundu. Bu adım, yatırım dünyasında büyük bir yenilik olarak kabul ediliyor ve Ethereum'un finansal piyasalardaki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

BlackRock'tan Ethereum ETF'si İçin Stratejik Adım

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan BlackRock, Ethereum tabanlı ETF'ler için attığı adımlarda yeni bir aşamaya geçti. Firma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu güncellenmiş S-1 kayıt formuyla, bu alandaki son gelişmeleri belgeledi. Bu hamle, şirketlerin yenilikçi finansal ürünlerini piyasaya sürme ve işlem yapma sürecindeki en güncel adımı temsil ediyor.

BlackRock'ın bu başvurusu, SEC tarafından onaylanan sekiz Ethereum temelli ETF için 19b-4 formunun kabulünden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Bahsi geçen formlar, fonların borsada işlem görmeye başlaması için gerekli olan yasal prosedürün bir parçası olarak biliniyor.

Şirket tarafından sunulan güncellenmiş kayıt formunda, yapılan yatırımın ayrıntılarına yer verildi. BlackRock, bir alt kuruluşu aracılığıyla, 21 Mayıs 2024 tarihinde, belirli koşullar altında toplam 400.000 adet hisseyi, hisse başına 25 ABD Doları bedelle satın aldığını açıkladı. Bu hisselerin "ETHA" sembolü altında borsada işlem göreceği de belirtildi.

Son zamanlarda, SEC'in S-1 formu aracılığıyla ihraççılarla görüşmelere başladığı biliniyor. Bu sürecin ne kadar süreceğine dair net bir bilgi olmasa da bazı uzmanlar işlemlerin haftalar alabileceğini tahmin ediyor.

Son olarak uzman ETF analisti Eric Balchunas, konu hakkındaki son değerlendirmesinde BlackRock'ın güncellenen S-1 formunu olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Balchunas, "Yakın zamanda kalan aşamaların da tamamlanacağını ve SEC yetkililerinin kapsamlı bir inceleme ve düzenleme süreci yürüteceğini öngörüyorum. Her ne kadar 4 Temmuz'u hâlâ hedef tarih olarak belirlemiş olsam da Haziran sonunda bir lansmanın gerçekleşebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.