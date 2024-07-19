Crowdstrike güncellemesi sonrasında yaşananlara Blockchain topluluğu tepki gösteriyor - Son Dakika
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Crowdstrike güncellemesi sonrasında yaşananlara Blockchain topluluğu tepki gösteriyor

Crowdstrike güncellemesi sonrasında yaşananlara Blockchain topluluğu tepki gösteriyor

Crowdstrike'ın son yazılım güncellemesi, binlerce Windows işletim sistemli cihazın çökmesine ve IT altyapısında ciddi kesintilere yol açtı. Havalimanlarından bankalara kadar geniş bir etki alanı bulunan kesintiler, acil çözüm bekliyor. Sorunun çözümü için çalışmalar hızlanırken, Blockchain topluluğundan da tepkiler gelmeye başladı.

19.07.2024 13:56
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Crowdstrike'ın en son yazılım güncellemesi, binlerce Windows işletim sistemine sahip cihazın çökmesine ve küresel ölçekte IT (BT) altyapısında ciddi kesintilere yol açtı. Havalimanlarından bankalara kadar geniş bir alanda etkilenen sistemler, acil bir çözüm bekliyor. Şirket, sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandırırken, etkilenen kurumlar büyük zorluklarla karşı karşıya. Yaşanan olayın ardından Blockchain topluluğundan ilk tepkiler gelmeye başladı.

BT Kesintileri Crowdstrike Faciasının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Dünya çapında binlerce işletme, beklenmedik bir teknoloji felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ünlü siber güvenlik firması Crowdstrike'ın yayınladığı kusurlu bir yazılım güncellemesi, global ölçekte ciddi BT kesintilerine yol açtı.

Krizin boyutları giderek büyürken, etkiler ulaşım, finans ve sağlık sektörlerinde kendini gösterdi. Uçuşlar iptal edildi, tren seferleri aksadı, bankacılık işlemleri durma noktasına geldi. Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayan sorun, kısa sürede Asya ve Avrupa'ya sıçradı. Delta, United ve American gibi dev havayolu şirketleri uçuşlarını durdurmak zorunda kaldı.

Finans dünyası da bu teknolojik felaketten nasibini aldı. Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın haber servisi teknik sorunlarla boğuştu, ancak işlemler devam edebildi. Bu arada, Crowdstrike'ın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Crowdstrike'ın Başkanı ve CEO'su George Kurtz, X platformundan yaptığı açıklamada durumu, "Bu bir güvenlik ihlali veya siber saldırı değil, bir yazılım hatasıdır. Sorun yalnızca Windows ana bilgisayarlarını etkiledi, Mac ve Linux sistemleri etkilenmedi. Problem tespit edildi ve izole edildi. Müşterilerimizi destek portalımıza yönlendiriyoruz ve sürekli güncellemeler sağlayacağız." sözleriyle netleştirdi.

Bir diğer yandan, Blockchain şirketi Polygon'un CISO'su Mudit Gupta, şirketlerinin bu krizden etkilenmediğini belirtti. Gupta, "Kritik olmayan güncellemeleri test etmeden personelimize sunmuyoruz. Bununla birlikte, Polygon Blockchain ağı merkezi olmadığı için BT kesintileri bizi etkilemez." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Kripto Para Crowdstrike güncellemesi sonrasında yaşananlara Blockchain topluluğu tepki gösteriyor - Son Dakika

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