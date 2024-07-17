Cypherpunk Holdings Solana yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Cypherpunk Holdings Solana yatırımlarını artırıyor

Cypherpunk Holdings Solana yatırımlarını artırıyor

Cypherpunk Holdings, kripto piyasalarında dikkat çekici bir hamle yaparak Solana yatırımlarını büyük bir oranda artırdı. Şirket, birkaç ay içinde Solana varlıklarını 6,131'den 63,000'e çıkararak portföyünü genişletti. Bu stratejik yatırım, hem şirketin büyüme potansiyelini gösteriyor hem de Blockchain teknolojilerine olan güvenini pekiştiriyor.

17.07.2024 14:48
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Cypherpunk Holdings, Solana yatırımlarını büyük bir oranda artırarak kripto piyasalarında dikkat çekici bir hamle yaptı. Firma, sadece birkaç ay içinde Solana varlıklarını 6,131'den 63,000'e çıkararak portföyünü genişletti. Bu stratejik yatırım, hem şirketin büyüme potansiyelini gösteriyor hem de Blockchain teknolojilerine olan güvenini pekiştiriyor.

Solana Yatırımlarıyla Cypherpunk Yükselişe Geçiyor

Toronto merkezli yatırım şirketi Cypherpunk Holdings, Solana ekosisteminde dikkat çekici bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, son dönemde Solana varlıklarını büyük ölçüde artırarak kripto piyasasında yeni bir stratejiye yöneldiğini gösterdi.

Cypherpunk tarafından yapılan son açıklamaya göre firmanın Solana token sayısı geçtiğimiz ay içerisinde 6.131'den 63.000'e yükseldi. Bu artışla birlikte şirketin Solana yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 14 milyon dolara ulaştı. 2024'ün ilk çeyreğinde Solana varlığı bulunmayan şirket, kısa sürede bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Şirket, Solana Blockchain ağında daha aktif bir rol oynama kararı alarak kendi doğrulayıcı ve düğümünü işletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, elinde bulunan 49.917 Solana tokenı (yaklaşık 11 milyon dolar değerinde) stake edecek. Bununla birlikte Cypherpunk, Solana üzerinde bir opsiyon ticaret stratejisi de uygulamaya koydu.

Temmuz ayı başında Cypherpunk'ın CEO'luk görevine getirilen Leah Wald, Solana ekosisteminin sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Wald, "Solana ağında şu anda yoğun bir topluluk ve geliştirici faaliyeti gözlemliyoruz. Bir Blockchain ağının bu tür aktivitelerle doğrudan bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılında Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan Cypherpunk Holdings, o tarihten bu yana Bitcoin yatırımlarına ağırlık vermişti. Wald, şirketin en büyük yatırımının hala Bitcoin olduğunu vurguladı. Geçen ay şirket, ortalama 163,11 dolar fiyattan 1 milyon dolarlık Solana alımı gerçekleştirdi. Bu alımı finanse etmek için Hong Kong merkezli Web3 devi Animoca Brands'teki ikinci büyük yatırım pozisyonunu elden çıkardı.

Cypherpunk'ın yeni CEO'su Leah Wald, daha önce Valkyrie Investments'ın kurucusu ve CEO'su olarak görev yapmıştı. Wald'ın liderliğindeki Valkyrie, Nasdaq'ta bir Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonu başlatarak 1,3 milyar dolarlık varlık toplamayı başarmıştı.

Şirketin son mali raporuna göre Cypherpunk Holdings'in toplam varlıkları son altı ayda 14,3 milyon dolar artarak 31,3 milyon dolara yükseldi. Firma, Bitcoin ve Solana yatırımlarını Coinbase üzerinden yönetirken, Chia Network, NGRAVE donanım cüzdanı ve Bitcoin madenciliği gibi alanlarda da yatırımlarını sürdürüyor.

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Son Dakika Kripto Para Cypherpunk Holdings Solana yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

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