Grayscale yapay zeka fonunu başlattı

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Kripto varlık yönetimi alanında önemli şirketler arasında yer alan Grayscale, merkezi olmayan yapay zeka projelerine odaklanan yeni bir fon başlattı. Bu fon, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin entegrasyonunu teşvik ederken, sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Yapay Zeka Ve Kripto Piyasalarında Grayscale Dönemi

Grayscale, yeni bir adım atarak yapay zeka ve Blockchain teknolojilerini bir araya getiren bir fon kurdu. "Grayscale Decentralized AI Fund LLC" adı verilen bu yeni oluşum, merkeziyetsiz yapay zeka projelerine yatırım yapmayı amaçlıyor.

Fonun odak noktasında, kripto sektörünün öne çıkan isimleri bulunuyor. Bittensor, Filecoin, Livepeer, Near ve Render gibi projeler, bu yeni fonun yatırım portföyünde yer alıyor. Özellikle Near, Filecoin ve Render projelerine daha fazla ağırlık verildiği görülüyor.

Grayscale'in bu yeni girişimi, yapay zeka alanında üç temel konuya eğiliyor. Bunlar arasında yapay zeka destekli sohbet robotları ve üretici görüntü teknolojileri gibi merkeziyetsiz yapay zeka uygulamaları, derin sahtecilik ve yanıltıcı bilgi yayılımı gibi sorunlarla mücadele ve yapay zeka altyapısını destekleyen GPU hesaplamaları ve veri depolama gibi hizmetler yer alıyor.

Şirketin Ürün ve Araştırma Direktörü Rayhaneh Sharif-Askary, bu hamlenin önemini vurgulayarak, merkeziyetsiz yapay zeka teknolojilerine erken yatırımın büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Sharif-Askary, bu teknolojilerin şeffaflık ve erişilebilirlik gibi değerleri ön plana çıkardığını ve Grayscale'in bu alandaki riskleri azaltmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Bu yeni fon, Grayscale'in yatırım çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, daha önce de NEAR'a odaklanan bir yatırım tröstü kurmuştu. Son verilere göre NEAR, hafif bir yükseliş göstererek 6,13 dolar civarında işlem görüyor.