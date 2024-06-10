Güney Kore NFT düzenlemesinde değişikliğe gidiyor - Son Dakika
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Güney Kore NFT düzenlemesinde değişikliğe gidiyor

Güney Kore NFT düzenlemesinde değişikliğe gidiyor

Güney Kore'nin finansal düzenleme kurumu Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), NFT'ler için yeni kurallar belirledi. Yapılan duyuruda, bazı NFT'lerin artık geleneksel kripto para birimleri gibi muamele göreceği açıklandı. FSC'nin açıklamasına göre, seri üretilen, adil bir piyasa fiyatı olan, bölünebilen veya mal ve hizmet satın almak için kullanılabilen NFT'ler, kripto para birimleri olarak sınıflandırılacak.

10.06.2024 12:09
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Dünya genelinde kripto benimsenmesi artmaya devam ederken ülkeler bu alandaki düzenlemelere devam ediyor. Bu noktada Güney Kore, NFT alanında yeni bir döneme giriyor. Ülkedeki yeni düzenleme ile birlikte NFT'ler yeniden ele alınıyor.

Güney Kore Bazı NFT'leri Kripto Para Statüsüne Aldı

Güney Kore'nin finansal düzenleme kurumu olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), NFT'ler için yeni kurallar belirledi. Gün içinde yapılan duyuruda, bazı NFT'lerin artık geleneksel kripto para birimleri gibi muamele göreceği açıklandı. Yerel haber kaynaklarına göre, bu yeni kurallar NFT'lerin düzenlenmesi konusunda daha net bir çerçeve çizmeyi hedefliyor.

FSC'nin açıklamasına gör seri üretilen, adil bir piyasa fiyatı olan, bölünebilen veya mal ve hizmet satın almak için kullanılabilen NFT'ler, kripto para birimleri olarak sınıflandırılacak. Öte yandan, tek başına transfer edilemeyen ve ekonomik değeri sınırlı olan dijital varlıklar ise geleneksel NFT statüsünde kalacak. Bu tür varlıklara, bir konser bileti veya işlem kanıtı olarak kullanılan NFT'ler örnek verildi.

FSC sözcüsü, yaklaşık bir milyon NFT içeren koleksiyonların, tıpkı kripto para birimleri gibi alınıp satılabileceğini ve ödeme aracı olarak kullanılabileceğini belirtti. Ancak her vakanın ayrı ayrı değerlendirileceğini ve bu sınıflandırmaların kesin bir standart olmadan yapıldığını vurguladı.

Ayrıca yeni düzenlemeler, belirli kriterleri karşılayan NFT'lerin, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca finansal menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceğini öngörüyor. Bu kurallar, 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan ve Güney Kore'nin kripto piyasalarını düzenleyecek olan Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası'nın bir parçası olarak tasarlandı.

Bu yeni yasa, kripto yatırımlarında bilgi sızdırılmasını, piyasa manipülasyonunu ve dolandırıcılığı önlemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte kripto para hizmet sağlayıcılarının kullanıcı fonlarını yüzde 80'inden fazlasını soğuk cüzdanlarda tutmalarını ve güvenlik ihlalleri durumunda kullanıcılara tazminat sağlayacak sigorta programlarına katılmalarını zorunlu kılıyor. Bu yasal çerçeve, ülkenin kripto sektörünü düzenlemeyi ve yatırımcıları korumayı hedefleyen kapsamlı bir mevzuatın ilk adımını oluşturuyor.

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