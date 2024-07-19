Güney Kore\'nin kripto yasağı resmiyet kazandı

Kripto Para

Güney Kore, kripto para piyasalarında büyük bir adım attı ve Sanal Varlık Kullanıcılarını Koruma Yasası'nı yürürlüğe soktu. Yasa, kullanıcıların dijital varlıklarını koruma altına alırken, kripto para borsaları üzerindeki denetimleri de artırıyor.

Güney Kore'de Sanal Varlık Güvenliği İçin Tarihi Adım

Güney Kore, kripto para piyasasında devrim niteliğinde bir adım attı. Ülkenin ilk kapsamlı kripto düzenlemesi olan "Sanal Varlık Kullanıcılarını Koruma Yasası" kısa bir süre önce yürürlüğe girdi. Bu yasa, 2022'de yaşanan Terra-Luna ve FTX krizlerinin ardından acil olarak hazırlandı ve Ulusal Meclis'te onaylandı.

Yasanın dikkat çeken bir diğer yönü, kripto hizmet sağlayıcılarının sigorta yaptırma veya acil durum fonu oluşturma zorunluluğu. Bu önlem, olası hack saldırıları ve likidite sorunlarına karşı bir güvence oluşturuyor. Bununla birlikte borsalar yasa dışı işlemleri tespit etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri kurmaya teşvik ediliyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu, yasaya uymayan kuruluşlara ceza verebilecek veya faaliyetlerini durdurabilecek. Komisyon ayrıca, şüpheli işlemleri takip etmek üzere 24 saat gözetim yapan bir ağ kurduğunu açıkladı.

Korea Fintech Society Başkanı Kim Hyoung-joong, yasanın Güney Kore'nin Blockchain teknolojisinde global bir oyuncu olma yolunu açabileceğini belirtti. Kim, düzenlemenin henüz token ihraç süreçlerini kapsamadığına dikkat çekti ve bu alanda ek düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yasa şu an iki aşamalı bir mevzuatın ilk adımı olarak görülüyor. Milletvekilleri, ikinci aşamada token ihraççılarının düzenlenmesi ve kurumsal yatırımcıların kripto ve stablecoin kullanımına yönelik kısıtlamaların gözden geçirilmesi üzerinde çalışıyor.