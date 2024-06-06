Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi

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Robinhood, kripto ve hisse senedi piyasasında büyük bir adım atarak Bitstamp'ı 200 milyon dolarlık anlaşmayla satın alıyor. Bu stratejik hamleyle birlikte Robinhood, Amerika dışındaki pazarlara genişlemesini sağlayacak ve kurumsal müşterilere kapılarını açacak.

GLOBAL ARENADA ROBİNHOOD VE BİTSTAMP İŞ BİRLİĞİ

Popüler yatırım uygulaması Robinhood, küresel arenadaki varlığını pekiştirmek amacıyla önemli bir adım atarak, köklü kripto para borsası Bitstamp'ı 200 milyon dolara satın almayı planlıyor. Nakit olarak gerçekleşmesi beklenen bu anlaşmanın, 2025 yılının ilk altı ayında, gerekli yasal onayların alınmasının ardından tamamlanacağı öngörülüyor.

KRİPTO PARA PİYASASININ EN KÖKLÜ BORSALARINDAN BİRİ

Bu satın alma sürecinde, Robinhood'a finansal danışmanlık hizmeti Barclays Capital Inc. tarafından sağlanırken, Bitstamp ise Galaxy Digital Partners LLC'den destek alıyor. 2011'de faaliyete başlayan ve 50'yi aşkın ülkede lisans sahibi olan Bitstamp, kripto para piyasasının en köklü borsalarından biri olarak biliniyor.

DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ERİŞME İMKANINA SAHİP OLACAKLAR

Robinhood, bu stratejik hamleyle birlikte Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve Asya'daki bireysel yatırımcılara ulaşmayı ve ilk kez kurumsal müşterilere de hizmet vermeyi hedefliyor. Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat, bu gelişmeyi şirketin kripto sektöründeki büyüme vizyonunun kilit bir parçası olarak nitelendirdi. Kerbrat, "Bitstamp'ın yıllar içinde elde ettiği güven ve piyasadaki dalgalanmalara karşı sergilediği dayanıklılık hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar nezdinde saygın bir konuma sahip olmasını sağladı. Bu birleşme, uluslararası genişleme stratejimizi hayata geçirmemize ve kurumsal müşterilere erişmemize olanak tanıyacak." dedi.

MÜŞTERİ ODAKLI İŞLEM DENEYİMİ SUNMA HEDEFİ

Bitstamp'ın Üst Yöneticisi JB Graftieaux da şirketlerinin dünya çapında güvenilir ve şeffaf bir platform olarak öne çıktığına dikkat çekti. Graftieaux, "Bitstamp'ın uzmanlığını ve deneyimini Robinhood'un ekosistemiyle buluşturmak, kullanıcılarımıza yüksek uyumluluk, güvenlik ve müşteri odaklı bir işlem deneyimi sunacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Bitstamp'ın mevcut ekibi de bu birleşmeyle beraber Robinhood bünyesine katılacak. Bununla birlikte Bitstamp, kripto para borsacılığının yanı sıra stake etme ve kredi verme gibi hizmetler sunarak Robinhood'un kripto ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor.