Uniswap Labs kripto cüzdan eklentisini duyurdu

Kripto Para

Kripto para piyasasında devrim yaratan Uniswap Labs, internet tarayıcıları için on bir farklı Blockchain ağı desteği sunan yeni kripto cüzdan eklentisini duyurdu. Bu yenilik, kullanıcıların internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde kripto para işlemleri yapmalarını sağlayacak.

Uniswap Kripto Cüzdan Eklentisi Yayınlandı

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanının öncü isimlerinden Uniswap, kripto dünyasında yeni bir adım attı. Şirket, Chromium tabanlı internet tarayıcıları için geliştirdiği cüzdan eklentisini kullanıma sundu. Bu hamle, Uniswap'ın kullanıcı deneyimini iyileştirme ve erişilebilirliğini artırma çabalarının son örneği olarak dikkat çekiyor.

Yeni eklenti, kullanıcılara iki temel seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden ilki yepyeni bir Uniswap cüzdanı oluşturma veya mevcut cüzdanlarına bağlanma imkanı olarak dikkat çekiyor. Ancak asıl göz alıcı özellik, desteklenen Blockchain ağlarının çeşitliliği. Ethereum'un yanı sıra Base, Arbitrum, Optimism, Polygon, Blast, ZKsync, Zora Network, BNB Chain, Avalanche ve Celo olmak üzere toplam on bir farklı ağ üzerinde işlem yapma olanağı sağlıyor.

Uniswap Labs'in açıklamasına göre, uzantı tarayıcının yan kısmında yer alacak ve kullanıcılara geniş bir hareket alanı tanıyacak. Yeni eklenti kullanıcılara, web sitelerinde gezinirken anlık olarak kripto para transferi yapabilme, alışveriş imkanlarından yararlanma ve çeşitli işlemleri gerçekleştirebilme özgürlüğü sunuyor.

Bir diğer ilginç bir nokta, söz konusu eklentinin ilk duyurusunun bu yılın Şubat ayında yapılmış olması. O zamandan bu yana yaklaşık 800 bin kullanıcının bekleme listesine kaydolması, projeye olan ilginin boyutunu gözler önüne seriyor.