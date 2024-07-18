Ünlü kripto para borsası 230 milyon dolarlık hack saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kripto Para

Ünlü kripto para borsası 230 milyon dolarlık hack saldırısına uğradı

Ünlü kripto para borsası 230 milyon dolarlık hack saldırısına uğradı

Hindistan'ın popüler kripto para borsalarından WazirX, yaklaşık 230 milyon dolar değerinde kripto varlık kaybına yol açan büyük bir güvenlik ihlali yaşadı. Saldırı, WazirX'in Ethereum ağında bulunan çoklu imzalı bir cüzdanında gerçekleşti. Saldırganlar, bir özel anahtarı ele geçirerek Secure Wallet uygulamasını kötü amaçlı bir akıllı sözleşmeye dönüştürdü.

18.07.2024 12:57
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Hindistan'ın en büyük kripto para borsalarından birisi olan WazirX, büyük bir güvenlik ihlali yaşadı. Yaşanılan bu olay sonrasında kripto para borsası 230 milyon dolarlık kripto varlığı kaybetti.

WazirX'te Güvenlik Açığı Büyük Kayıplara Yol Açtı

Popüler kripto para platformu WazirX, tarihinin en büyük güvenlik açığıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 230 milyon dolar değerinde kripto varlık, borsanın sisteminden izinsiz olarak transfer edildi.

Olay, WazirX'in Ethereum Blockchain ağında bulunan çoklu imzalı bir cüzdanında meydana geldi. Güvenlik uzmanları, saldırganların bir özel anahtarı ele geçirerek Secure Wallet uygulamasını kötü amaçlı bir akıllı sözleşmeye dönüştürdüğünü belirtiyor.

WazirX yetkilileri, durumu doğrulayarak müşterilerinin varlıklarını korumak amacıyla geçici olarak para çekme işlemlerini durdurduklarını açıkladı. Borsa sözcüsü, "Çoklu imzalı cüzdanlarımızdan birinde güvenlik ihlali tespit ettik. Konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Saldırıda ele geçirilen varlıklar arasında PEPE, GALA ve USDT gibi kripto paralar bulunuyor. Bu varlıklar daha sonra Ethereum'a dönüştürülerek başka bir adrese aktarıldı. Blockchain verileri, yaklaşık 52 milyon dolar değerinde 15.290 ETH, 11 milyon dolar civarında 20 milyon MATIC token ve 100 milyon dolardan fazla Shiba Inu (SHIB) kripto para biriminin çalındığını gösteriyor.

Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan güvenlik analiz firması Blocksec'in kurucu ortağı Yajin Zhou, "WazirX'te bir özel anahtar sızıntısı yaşanmış görünüyor. Saldırganlar, bu açığı kullanarak yüklü miktarda varlık içeren güvenli bir çoklu imzalı cüzdanı kötü amaçlı bir sözleşmeye dönüştürmüş. Ardından bu sözleşme aracılığıyla Secure Wallet'taki varlıkların büyük bölümünü boşaltmışlar." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Ünlü kripto para borsası 230 milyon dolarlık hack saldırısına uğradı - Son Dakika
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