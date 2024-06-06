VanEck analistlerinden dikkat çeken Ethereum tahmini

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VanEck, Ethereum için 2030 yılına dair fiyat hedefini 22.000 dolara çıkardığını açıkladı. Bu büyük revizyon, Ether ETF'lerinin piyasaya sürülme ihtimalinin artması ve Blockchain teknolojisindeki gelişmelerle destekleniyor.

2030 İçin Ethereum Beklentisi Yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alan VanEck'in analistleri, Ethereum'un 2030 yılına kadar olan fiyat tahminlerini 22.000 dolar seviyesine çıkardıklarını duyurdu. Şirketin X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden paylaştığı analiz raporunda, Matthew Sigel, Patrick Bush ve Denis Zinoviev'in imzası yer alıyor.

VanEck, Ethereum tabanlı spot ETF'lerin borsalarda işlem görmesi için başvuruda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ether ETF haberleri, Blockchain ölçeklendirme alanındaki gelişmeler ve zincir üstü verileri değerlendirerek Ethereum'un 2030 hedef fiyatını 22.000 dolara revize ettik." ifadelerine yer verdi. Şirket, Ocak ayında Bitcoin ETF'lerini başarıyla piyasaya sürmesinin ardından şimdi de Ethereum ETF'leri için çalışmalarına devam ediyor. SEC'in geçen ay spot Ether ETF'lerini onaylamasıyla birlikte, yatırımcılar doğrudan Ethereum satın almadan da kripto para biriminin değer artışından faydalanma imkanına kavuşacak.

Analistlerin notunda, "Spot Ether ETF'lerinin ABD borsalarında listelenmesi sürecinde ilerleme kaydedildiğini öngörüyoruz. Bu sayede finansal danışmanlar ve kurumsal yatırımcılar, ETF'lerin sunduğu fiyatlandırma ve likidite avantajlarını kullanarak bu değerli varlığı güvenilir saklama hizmetleriyle ellerinde tutabilecekler. " değerlendirmesinde bulunuldu.

K33 Research'ün analizine göre, spot Ethereum ETF'lerinin lanse edilmesini takip eden ilk beş aylık dönemde 3,1 milyar ila 4,8 milyar dolar arasında net fon girişi bekleniyor.

Analistlerin hazırlamış olduğu raporda ayrıca Ethereum yatırımları doğrudan ya da özel fonlar aracılığıyla yönettiği belirtilirken, "Burada paylaşılan görüşler yazarların kendi fikirleri olup VanEck veya diğer çalışanların görüşlerini yansıtmayabilir." uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca, Ethereum'un geleneksel finans ve büyük teknoloji şirketleri arasındaki pazar payını artırarak akıllı kontrat platformları arasındaki liderliğini 2030'a kadar sürdüreceği, bunun da Ethereum kripto para biriminin toplam 2,2 trilyon dolarlık bir piyasa değerini destekleyeceği ve token başına 22.000 dolarlık serbest nakit akışı sağlayacağı öngörüsünde bulunuldu. Analistlerin temel senaryosunu yansıtan 22.000 dolarlık fiyat hedefinin yanı sıra en iyi ihtimalle 154.000 dolar, en kötü ihtimalle ise 360 dolarlık tahminler paylaşıldı.

Analistler Ethereum'u "Kripto dünyası dışında eşi benzeri olmayan devrimsel bir varlık" olarak nitelendirirken, "Ethereum, üzerinde işlem gerçekleştikçe tüketilen bir tür 'Dijital Petrol' olarak düşünülebilir" yorumunda bulundu.