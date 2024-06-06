VanEck analistlerinden dikkat çeken Ethereum tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

VanEck analistlerinden dikkat çeken Ethereum tahmini

VanEck analistlerinden dikkat çeken Ethereum tahmini

Yatırım şirketi VanEck, Ethereum için 2030 yılına dair fiyat hedefini 22.000 dolara çıkardığını duyurdu. Bu revizyon, Ether ETF'lerinin piyasaya sürülme ihtimalinin artması ve Blockchain teknolojisindeki gelişmelerle destekleniyor. Şirket, Ethereum tabanlı spot ETF'lerin borsalarda işlem görmesi için başvuruda bulunduktan sonra bu açıklamayı yaptı.

06.06.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VanEck, Ethereum için 2030 yılına dair fiyat hedefini 22.000 dolara çıkardığını açıkladı. Bu büyük revizyon, Ether ETF'lerinin piyasaya sürülme ihtimalinin artması ve Blockchain teknolojisindeki gelişmelerle destekleniyor.

2030 İçin Ethereum Beklentisi Yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alan VanEck'in analistleri, Ethereum'un 2030 yılına kadar olan fiyat tahminlerini 22.000 dolar seviyesine çıkardıklarını duyurdu. Şirketin X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden paylaştığı analiz raporunda, Matthew Sigel, Patrick Bush ve Denis Zinoviev'in imzası yer alıyor.

VanEck, Ethereum tabanlı spot ETF'lerin borsalarda işlem görmesi için başvuruda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ether ETF haberleri, Blockchain ölçeklendirme alanındaki gelişmeler ve zincir üstü verileri değerlendirerek Ethereum'un 2030 hedef fiyatını 22.000 dolara revize ettik." ifadelerine yer verdi. Şirket, Ocak ayında Bitcoin ETF'lerini başarıyla piyasaya sürmesinin ardından şimdi de Ethereum ETF'leri için çalışmalarına devam ediyor. SEC'in geçen ay spot Ether ETF'lerini onaylamasıyla birlikte, yatırımcılar doğrudan Ethereum satın almadan da kripto para biriminin değer artışından faydalanma imkanına kavuşacak.

Analistlerin notunda, "Spot Ether ETF'lerinin ABD borsalarında listelenmesi sürecinde ilerleme kaydedildiğini öngörüyoruz. Bu sayede finansal danışmanlar ve kurumsal yatırımcılar, ETF'lerin sunduğu fiyatlandırma ve likidite avantajlarını kullanarak bu değerli varlığı güvenilir saklama hizmetleriyle ellerinde tutabilecekler. " değerlendirmesinde bulunuldu.

K33 Research'ün analizine göre, spot Ethereum ETF'lerinin lanse edilmesini takip eden ilk beş aylık dönemde 3,1 milyar ila 4,8 milyar dolar arasında net fon girişi bekleniyor.

Analistlerin hazırlamış olduğu raporda ayrıca Ethereum yatırımları doğrudan ya da özel fonlar aracılığıyla yönettiği belirtilirken, "Burada paylaşılan görüşler yazarların kendi fikirleri olup VanEck veya diğer çalışanların görüşlerini yansıtmayabilir." uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca, Ethereum'un geleneksel finans ve büyük teknoloji şirketleri arasındaki pazar payını artırarak akıllı kontrat platformları arasındaki liderliğini 2030'a kadar sürdüreceği, bunun da Ethereum kripto para biriminin toplam 2,2 trilyon dolarlık bir piyasa değerini destekleyeceği ve token başına 22.000 dolarlık serbest nakit akışı sağlayacağı öngörüsünde bulunuldu. Analistlerin temel senaryosunu yansıtan 22.000 dolarlık fiyat hedefinin yanı sıra en iyi ihtimalle 154.000 dolar, en kötü ihtimalle ise 360 dolarlık tahminler paylaşıldı.

Analistler Ethereum'u "Kripto dünyası dışında eşi benzeri olmayan devrimsel bir varlık" olarak nitelendirirken, "Ethereum, üzerinde işlem gerçekleştikçe tüketilen bir tür 'Dijital Petrol' olarak düşünülebilir" yorumunda bulundu.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto VanEck analistlerinden dikkat çeken Ethereum tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
10:59 Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi Kaburgalarına kadar kırdılar Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi! Kaburgalarına kadar kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: VanEck analistlerinden dikkat çeken Ethereum tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement