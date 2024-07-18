WazirX skandalının arkasından Kuzey Kore çıktı - Son Dakika
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Kripto Para

WazirX skandalının arkasından Kuzey Kore çıktı

WazirX skandalının arkasından Kuzey Kore çıktı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, kripto para borsası WazirX üzerinden 235 milyon dolarlık büyük bir soygun gerçekleştirdi. Güvenlik firması Elliptic'in analizleri, saldırının izlerini Kuzey Kore'nin siber birliklerine dayandırdı. Bu olay, kripto para borsalarındaki güvenlik endişelerini tekrar gündeme getirdi.

18.07.2024 20:13
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Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, büyük bir kripto para borsası olan WazirX üzerinden 235 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştirdi. Elliptic tarafından yapılan detaylı analizler, saldırının izlerini bu ülkenin siber birliklerine dayandırıyor. Yaşanan bu olay, global kripto para borsalarındaki güvenlik endişelerini yeniden alevlendirdi.

Kuzey Kore'nin Siber Korsanlarından Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu

Kripto para piyasasında büyük yankı uyandıran bir siber saldırı, sektörün önde gelen kripto para borsalarından WazirX'i hedef aldı. Güvenlik firması Elliptic'in yayımladığı son rapor yaklaşık 235 milyon dolarlık zarara neden olan bu kripto para borsası soygunun arkasında Kuzey Koreli hacker gruplarının olduğunu ortaya koydu.

Gün içinde gerçekleşen bu olay WazirX'in X platformunda yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıktı. Elliptic'in detaylı Blockchain analizleri, saldırganların kimliğini aydınlatırken, çalınan varlıkların dağılımı da netlik kazandı. Raporda, 96,7 milyon dolar değerinde Shiba Inu, 52,6 milyon dolarlık Ethereum (Ether), 11 milyon dolarlık Polygon Blockchain ağının yerel kripto para birimi MATIC'i ve 7,6 milyon dolar tutarında Pepe meme kripto para biriminin de aralarında bulunduğu 200'ü aşkın kripto varlığın ele geçirildiği belirtildi.

Saldırganlar, elde ettikleri kripto paraları Tornado Cash üzerinden yeni bir cüzdana aktardıktan sonra, özellikle Ether varlıklarını çeşitli merkeziyetsiz finans platformlarında takas etmeye başladılar. Elliptic, bu hamlelerin Kuzey Koreli hacker gruplarının daha önceki operasyonlarında gözlemlenen kara para aklama teknikleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Olayın bir başka dikkat çekici yönü, ünlü Blockchain dedektifi ZachXBT'nin ortaya çıkardığı bulgular oldu. ZachXBT, WazirX saldırısında kullanılan ve KYC (Müşterini Tanı) prosedürüyle ilişkili bir para yatırma adresini tespit ederek, çalınan fonların merkezi borsalardaki mevduatlarla da bağlantılı olduğunu gözler önüne serdi.

Kuzey Koreli hacker grupları, kripto ekosistemindeki en büyük vurgunlardan bazılarına imza atmalarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz Mart ayında, Tornado Cash aracılığıyla yaklaşık 148 milyon dolar değerinde kripto para akladıkları ve çeşitli projelere sızarak sosyal mühendislik taktikleri uyguladıkları biliniyordu.

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Son Dakika Kripto Para WazirX skandalının arkasından Kuzey Kore çıktı - Son Dakika

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