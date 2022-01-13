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1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi - Son Dakika

1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi

13.01.2022 15:19

1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi10 yaş aralığındaki hafif düzeyde otizmli çocukları hedef gurup olarak seçti.

1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi

KIRŞEHİR Kırşehir Valiliğince hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansınca desteklenen müzik odaklı kalkınma projesi 1.4 milyon liralık bütçesiyle 5-10 yaş aralığındaki hafif düzeyde otizmli çocukları hedef gurup olarak seçti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversite yapılan toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'in önemli değeri olan abdal kültürünün ve gençlerin başlatılan projeyle destekleneceğini ve projenin müzik kültürünü besleyerek müzisyenlerin sektördeki gelişmelere uyum sağlamasına, müzik aletleri yapımlarına ve mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sunacağını söyledi. Kırşehir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Derya Aydın'ın proje bilgilendirmesi sonrası konuşan Vali Akın, "UNESCO Müzik şehri Kırşehir'de 'Müzik Odaklı Kalkınma' isimli proje; Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. 1.4 milyon lira bütçeyle Kırşehir'in önemli değeri olan Abdal kültürünün icracılarıyla yetenekli geçler desteklenecek" dedi.

Projede hedef kitle otizmli çocuklar

Projede hedef kitlenin 5-10 yaş aralığındaki hafif düzeydeki otizmli çocuklar olduğunu aktaran Vali İbrahim Akın; "Projeyi önemli kılan hususlardan bir tanesi ise özel insanlar olarak değerlendirdiğimiz 5-10 yaş aralığında hafif düzeyde otizmli çocuklarımızın hedef olarak seçilmesidir. Yetenekli 20 otizmli çocuğumuz eğitilerek onların sosyalleşmesine destek sunulacaktır" diye konuştu. Proje kapsamında toplantıda yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Abdal Gurubu sanatçısı Vedat Öz, kendilerinden sonra gelen neslin başlatılan projeden faydalanmasını istediğini ve projeyi önemli bulduğunu söyledi. Öz, "İnşallah daha güzel projeler de yapılır ve hayata geçer. Abdal gurupları da projede anlatılan haklara sahip olurlar ve desteklenirler" şeklinde konuştu. Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın amcasının oğlu Burhan Ertaş ise proje hakkında yaptığı açıklamada, "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de bu tür projelerin hayata geçmesini önemsiyorum. Keşke ömürleri elverseydi de Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş da bu günleri görebilseydi. Bizlerden çok fazla memnuniyet duyarlardı" ifadelerini kullandı.

Proje sahipliğini Kırşehir Valiliği yaparken proje ortaklıklarını Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Neşet Ertaş Abdal Kültürünü Yaşama ve Dayanışma Derneği, Habitat Derneği yapıyor. Projenin amacında abdal müzisyenlerin önemli bir kültürel değeri oluşturmasının yanı sıra sektörün dijitalleşmeye uyum sağlaması, kültürel değerlerin beslenmesi, müzik kültürü temsilcilerinin geleneksel kodlardan kopmadan çağın gereklerine uygu şekilde sanatlarını icra edebilme imkanlarının hazırlanması amaçlanıyor.

1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi
1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi
1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi

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İbrahim Akın, Kırşehir, Müzik, Abdal, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1.4 milyonluk projede otizmli çocuklar hedef kitle seçildi - Son Dakika
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